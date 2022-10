Tour de France 2023 : Le parcours et toutes les infos sur la course en direct !

La Grande Boucle est de retour ! Aujourd’hui est dévoilé le parcours du Tour de France 2023 au Palais des Congrès de Paris. L’occasion de parler de l’application officielle de la course pour suivre et explorer le tracé.

Un 25e parcours hors de l’hexagone ?

Si au moment où nous écrivons ces lignes le parcours exact du Tour de France 2023 n’est pas encore connu, il semble, d’après les premières fuites, qu’il s’agisse de la 25e édition depuis sa création à ne pas se lancer depuis la France. Cette année, le départ aurait lieu à Bilbao, ville basque espagnole aux frontières du Sud-Ouest de la France, avant de s’attaquer aux Pyrénées françaises trois étapes plus tard. Un prélude pensé pour les grimpeurs, sur un tracé de la Grande Boucle qui s’annonce dédié aux attaquants. Combien de cols, combien d’étapes ? Réponse à partir de 11h30 ce 27 octobre !

Une application officielle pour suivre le Tour

Depuis quelques temps, une application officielle est disponible sur les stores pour suivre le tracé du Tour de France et la course en direct. Vous pouvez la télécharger sur Android et sur Apple pour accéder à un grand nombre de contenus, pour les curieux mais aussi les passionnés. Un complément indispensable avec la digitalisation des expériences ; l’utilisateur ne cherche plus juste à regarder du contenu, il souhaite d’une manière ou d’une autre à en devenir acteur.

Canal+ avait fait partie des premiers diffuseurs à inclure de telles fonctionnalités dans son mode Expert, notamment dans les diffusions du Top 14 ou encore de golf, qui s’accompagnent depuis plusieurs années d’éléments interactifs à disposition du spectateur (statistiques…).



Un couteau suisse des amateurs de vélo

L’application officielle (by Skoda, bien sûr) permet ainsi de suivre les étapes en live, mais aussi d’obtenir l’analyse commentée de chaque tracé, des classements… Un outil de suivi assez complet permet même à l’utilisateur de traquer en temps réel la course avec la position et le temps de chaque coureur, un accès complet à chaque donnée disponible.

Complète, l’application enrichit votre expérience du Tour de France. Bientôt renommée Tour de France 2023 (logiquement), elle vous permettra dès les prochains jours de découvrir dans le détail le tracé qui attend les concurrents. Petit plus, un module Fantasy Cyclo est présent. Composez votre équipe virtuelle et faites la concourir contre d’autres équipes directement depuis l’app !