Toujours célibataire ? Ces chiffres de Meetic redonnent espoir !

Pour certains, le célibat est difficile à vivre. Après certaines désillusions amoureuses, il est aussi possible de perdre espoir dans sa recherche de l’âme sœur…ou tout simplement d’une personne avec qui partager sa vie sans se croire non plus dans une comédie romantique. Mettre fin au célibat, c’est l’objectif de Meetic et l’application de rencontre donne aujourd’hui les résultats d’une enquête qui délivrent un constat intéressant de la situation.

Meetic : les célibataires plus proches de la réalité ?

Selon cette enquête menée par Meetic, 54% des célibataires interrogés souhaitent une histoire d’amour renforcée. 49% d’entre eux confient même que la période du COVID leur a donné plus d’envie d’authenticité. Quels sont les critères les plus recherchés aujourd’hui chez une personne ? Qu’elle soit sincère pour 55%, respectueuse pour 38%, attentionnée pour 32%, drôle pour 30% et fiable pour 23%.

En 2023, Meetic vous invite à basculer dans une vraie histoire d'amour ❤️ Découvrez notre nouvelle campagne renversante signée @WNP_FR.#SeriousDatingCrazyLove pic.twitter.com/aNIWz8FXEM — Meetic Europe (@MeeticGroup) December 26, 2022

L’étude dévoile également que 57% des célibataires interrogés veulent avant une histoire d’amour durable et 39% d’entre eux la veulent authentique. Alors que faire pour arriver à trouver le ou la perle rare ? 82% veulent bien se découvrir par le biais de messages et de vidéos et 86% ont annoncé être aujourd’hui plus exigeants sur les personnes qu’elles rencontreront. Au-delà de ce constat, l’histoire d’amour recherchée doit être remplie d’émotions pour 92% des célibataires du panel et vibrante au quotidien pour 93%. Petite inquiétude néanmoins pour 87% d’entre eux qui pensent que trouver l’amour est de plus en plus compliqué dans notre société ultra-connectée.

Meetic : les célibataires plus proches de la réalité ?

Heureusement justement, il y a Meetic qui peut permettre de faciliter les choses et de vous faire rencontrer la personne qui vous fera connaître un amour bien réelle. Avec ses années d’existence et d’expérience, l’application de rencontre a depuis longtemps prouvé son efficacité et son expertise dans le domaine. Il ne tient donc qu’à vous d’essayer. Meetic est une véritable institution dans le domaine de la rencontre en ligne. Il faut dire que la recette fonctionne puisqu’avec son algorithme, Meetic va trouver des personnes avec des profils compatibles au vôtre. Répondez honnêtement à questions posé par le programme permet de gagner du temps dans votre recherche. Libre à vous de changer ces critères si d’aventure vous ne touchiez pas assez de personnes.

Meetic : quel prix en 2023 ?

La formule Premium avec un nombre illimité de contacts à joindre, une réduction automatique sur les événements Meetic (sorties, ateliers, etc.) et aucune publicité est à 27,99 €/mois, mais le prix chute à 14,99 € si vous vous engagez pour 6 mois. Si vous avez un budget limité, l’abonnement Essentiel est à 9,99 € (avec engagement de 6 mois). Enfin, la formule Zen à 6,99 €/mois (en plus de votre abonnement) propose la possibilité de choisir qui peut vous contacter.