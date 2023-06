Top meilleurs téléphones Android avec une prise jack !

Finalement, la différence entre un son Bluetooth et un son filaire est-elle si grande ? Concrètement elle existe, mais n’est plus, à l’heure actuelle, un problème de taille. Aux débuts du Bluetooth, les paquets audio étaient compressés pour faciliter la lecture sans interruption du son, causant une perte de qualité audible. Cependant, depuis plusieurs années, les standards se sont améliorés, permettant de conserver un son de qualité équivalente au filaire.

Bluetooth ou filaire : quel choix faire ?

Cependant, de nombreux mélomanes ont déjà le matériel filaire à la maison : écouteurs ou casque. Pourquoi racheter un nouveau produit si celui que vous avez vous convient ? Le problème c’est qu’au moment d’acheter un nouveau smartphone, il devient très compliqué d’en trouver un avec une prise jack 3,5 mm. Dans l’entrée de gamme, c’est encore très fréquent, mais cela devient très rare dans les produits au-dessus…

Un adaptateur ?

Pour écouter votre playlist en filaire, deux choix s’offrent à vous. La première consiste à opter pour un adaptateur USB-C / jack pour rendre votre mobile compatible. Le problème c’est que la qualité de cet adaptateur va déterminer la qualité du son. Ce n’est pas la solution idéale, mais cela peut dépanner. Il y a encore quelques mois, la France obligeait les fabricants à fournir une paire d’écouteurs dans les boîtes, mais ce n’est malheureusement plus le cas. On trouvait donc encore des écouteurs en USB-C natif. La solution la plus radicale est de vous tourner vers un smartphone avec une prise jack native. Il y en a encore ! Trois modèles sortent du lot…

► Xiaomi Redmi Note 12 5G

Au rang des smartphones accessibles, les Redmi Note de Xiaomi ont su se faire leur place. Avec des prix parmi les plus bas du marché, ce modèle apporte un équipement complet, une bonne autonomie et un écran AMOLED 120 Hz de qualité. Il vient avec une connectique complète et donc, logiquement, une prise jack. Un très bon rapport qualité/prix ! À découvrir ici »

Prix : 215 €

► POCO F5 Pro

Xiaomi fait aussi du haut de gamme ! Avec sa gamme POCO, la marque chinoise propose une qualité supérieure à un prix toujours accessible. Bloc photo puissant, stockage de 512 Go et une puce Snapdragon 8+ Gen 1, toutes les caractéristiques annoncent une bonne expérience pour l’utilisateur. Cerise sur le gâteau, il s’agit de l’un des rares flagships du marché à posséder une prise jack ! À découvrir ici »

Prix : 529 €

► Asus Zenfone 9

Ce smartphone au petit format réussit à convaincre. Avec son écran OLED de qualité, cet appareil propose des performances haut de gamme et une autonomie puissante. Notez aussi que c’est un smartphone « compact » avec ses 5,9 pouces de diagonale. Et, vous l’aurez compris, le Zenfone 9 est équipé d’une prise jack tout en se payant le luxe d’une certification IP68 (étanche à l’eau et à la poussière !). À découvrir ici »

Prix : 617 €