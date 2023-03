Top IA gratuites incontournables pour améliorer votre productivité

► YouTube Summary

Il s’agit d’une extension pour Chrome des plus simples. Grâce à ChatGPT, cet outil vous permet d’obtenir un résumé détaillé d’une vidéo YouTube sous forme de texte. Parfait, par exemple, pour extraire des informations clés d’un tutoriel ou bien d’un cours en ligne. Pour installer cette extension sur votre navigateur, cela se passe sur la page de l’extension.

► RunwayML

Il s’agit sans doute de l’un des plus puissants outils IA disponibles sur Internet. Runway utilise une suite d’algorithmes et de réseaux neuronaux pour accomplir un grand nombre de tâches visuelles. Génération de vidéos, de textures, d’effets visuels, de portraits, expansion d’images, suppression de l’arrière-plan, colorisation d’image en noir et blanc, les possibilités sont impressionnantes pour les créatifs. Il est même possible d’entraîner votre propre modèle ! La plateforme est accessible ici, avec une version gratuite plutôt intéressante.

► DeepL

Sans doute l’un des leaders du marché de la traduction, DeepL repose sur une IA entraînée sur une large palette de langues et en apprentissage constant. Vous pouvez ainsi obtenir des traductions précises, optimisées et de grande qualité dans plus de 25 langues, à partir de texte brut ou de fichiers PDF, Word, PowerPoint… Pour lancer votre première traduction, rendez-vous sur ce site !

► Watermark Remover

Vous avez trouvé l’image parfaite pour votre présentation. Le diaporama à présenter à votre supérieur va être magnifique, seul problème, un filigrane gâche complètement le visuel. Pas de soucis, grâce à Watermark Remover, l’IA va pouvoir supprimer la Watermark sans laisser la moindre trace ! N’hésitez pas, venez tester cet outil puissant ici !

► Murf AI

Si vous souhaitez créer du contenu vidéo ou audio, mais que vous ne souhaitez pas utiliser votre voix, il existe une solution plutôt bluffante. Murf AI, c’est un générateur de voix complet et réaliste. Fini la voix robotique digne d’un GPS TomTom, voici venu le temps du Deep Fake audio. Donnez vie à votre premier texte sur la plateforme Murf.ai.

Pour découvrir encore plus de sites boostés à l’IA, on vous invite à lire ce thread passionnant qui en liste plus d’une dizaine !

