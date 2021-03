Top des applis et sites pour faire des rencontres coquines en 2021

Si le monde réel a fait ses preuves, il n’est pas toujours le meilleur pari pour les rencontres coquines ou sans lendemain. Pour être sûr de chercher au bon endroit et éviter les malentendus, voici une sélection d’applis qui faciliteront la vie à celles et ceux à la recherche de rencontres légères et de moments agréables…

Wyylde

Anciennement NetEchangisme, Wyylde est un site bien connu des milieux libertins qui se distingue du secteur par son sérieux et sa fiabilité. La modération fait la chasse aux faux profils et le ratio homme/femme semble tout à fait respectable pour un site consacré aux rencontres coquines. Wyylde annonce 300 000 visiteurs par jour et on trouve jusqu’à 15000 membres connectés au même moment. Pour un marché de niche, c’est une niche bien remplie. Toutes les tendances se trouvent chez Wyylde, hétéro, homo, bi, mélangisme, échangisme, duo, trio, quatuor (avec ou sans cordes)… Bref, de quoi s’amuser un bon moment. Détail qui n’en est pas un : des tarifs très attractifs et dégressifs puisqu’il faudra débourser 14,90 € pour un mois, mais le tarif descend à 9,96 €/mois si vous vous engagez sur 6 mois (1 mois gratuit donc !). Si vous souhaitez vous engager sur un an, vous devrez payer 79,80 € d’un coup, mais cela revient à payer 6,65 €/mois, soit 6 mois gratuits ! Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et tester tranquillement l’appli sans être obligés de passer à la caisse. ► Les plus : Grosse communauté, tarifs, sérieux… ► Les moins : n’espérez pas y trouver l’amour… Testez Wyylde »

Jacquie et Michel Contact

Est-il encore nécessaire de présenter Jacquie et Michel ? Les trublions de la vidéo X à la française ont profité de leur notoriété pour lancer le site J&M Contact qui sans surprise œuvre dans la rencontre coquine et sans lendemain. Immédiatement populaire, le site se présente comme un classique du genre avec les fonctionnalités habituelles qui ne dérouteront pas les nouveaux utilisateurs. Simplicité et efficacité avec tout de même la possibilité de donner un aspect privé à certaines photos qui ne sauront visibles qu’aux membres autorisés, de bloquer les utilisateurs envahissants ou de s’abonner pour une période d’essai de trois jours pour moins de deux euros. Merci qui ? ► Les plus : Des membres un peu partout, pas d’ambiguïté sur les recherches… ► Les moins : Service classique et peu innovant… Testez J&M Contact »

Adult Friend Finder

AdultFriendFinder est en ligne depuis plus de vingt ans et œuvre exclusivement dans le créneau de la rencontre coquine et libertine. Incontournable, le site est très présent en France où il bénéficie d’une communauté très active (plus de deux millions de membres). Tous les goûts et toutes les communautés sont représentés, célibataires, couples, échangistes, libertins, fétichistes, exhib, hétéro, homos, lesbiennes, trans… et bien plus encore…

Outre un système de rencontres classique facile à prendre en main, AFF propose également de nombreuses fonctionnalités comme le partage de vidéos, les photos privées et l’anonymat, et même sa propre chaine TV. On notera que AdultFriendFinder a été récompensé en 2016 par le AVN Award du ‘Meilleur site de rencontre’ ainsi que le XBIZ Award du ‘Meilleur site pour adultes’ dans la catégorie ‘Rencontre’. L’inscription est gratuite mais comme c’est presque toujours le cas dans ce secteur, il faudra souscrire un abonnement pour profiter à plein du site et de son appli. ► Les plus : Grande communauté, ouverture d’esprit, toutes les pratiques sont représentées… ► Les moins : Du tri à faire, des profils parfois douteux… Testez AdultFriendFinder »

Erotilink

Erotilink se présente comme « un des sites les plus connus en Europe » mais également comme « le site préféré des femmes ». Point de surprise ici, il suffit de se référer au nom du service pour savoir au genre de rencontres auquel on a affaire ! Avec des centaines de milliers de membres en France, Erotilink est une bonne alternative aux poids lourds du secteur. Simple et facile d’utilisation, le site propose diverses fonctions censées faciliter les rencontres comme le « speedflirt » ou la géolocalisation…

Ici aussi l’inscription est gratuite, mais il faudra s’abonner pour profiter de toutes les fonctions… ► Les plus : Service simple et efficace… ► Les moins : Sans innovation ou grande surprise… Testez Erotilink »

Tinder

Un des premiers dans son genre, on ne présente plus Tinder, le réseau social à la mode chez les jeunes qui permet de faire des rencontres près de chez soi. Après votre inscription via Facebook (et uniquement via Facebook), des photos de célibataires vous seront envoyées. À vous de dire si vous « likez » ou pas. Une fois des affinités créées, vous pourrez converser avec les personnes choisies pour essayer d’en savoir un peu plus sur vos coups de cœur, et éventuellement conclure. Sachez quand même que si personne ne vous « like » en retour, vous n’aurez aucune possibilité de communiquer avec les autres inscrits. Autrefois gratuit, Tinder demande maintenant à ses utilisateurs de payer pour profiter de ses services. ► Les plus : Appli populaire, rapide et moderne… ► Les moins : Peu de place au dialogue, superficialité, beaucoup de profils inactifs… Testez Tinder »

Meetic

Meetic n’est pas forcément la première application à laquelle on penserait quand il s’agit de rencontre coquine ou sans lendemain, néanmoins c’est un service très populaire où toutes les recherches et possibilités sont envisageables. Les plus anciens se souviendront peut-être du célèbre et scandaleux blog « Je nique sur Meetic » qui comptait les aventures torrides d’un célibataire qui avait fait du site de rencontre son terrain de chasse. Le temps a passé depuis mais les envies des uns et des autres pas tant que ça, et Meetic demeure l’une des meilleures applis pour faire tous types de rencontre, dans les respect, la joie et la bonne humeur bien sûr… ► Les plus : Fiabilité, modernité, beaucoup d’abonnés et organisation « d’events »… ► Les moins : Beaucoup d’abonnés, la concurrence est réelle ! Testez Meetic »