Top des applications sexy pour pimenter votre vie de couple

Allez, on désinstalle « Tinder » et on se prend de passion pour son couple avec ces applications qui vont vous permettre de garder la flamme allumée entre vous et votre partenaire.

Eh oui, c’est comme ça, c’est des choses qui arrivent et il faut s’y faire. Vous aviez la belle vie et soudain, vous vous réveillez un matin…et vous êtes en couple ! À vous les concessions, les choix pris à deux qui ne vont pas du tout dans votre sens, les journées entières dans des endroits que vous détestez et ces soirées chez ses amis ou sa famille qui vous laisse indifférent. Pourtant, au-delà de ces mauvais moments à passer énumérés probablement par un célibataire jaloux, vous aurez aussi la chance de partager de nombreux moments sous la couette à jouer au docteur. On vous offre une petite sélection d’applications qui vont vous aider à défier la routine à commencer par ce petit cours sur le Kamasutra…

Pour être de bonne humeur

On commence avec l’application la plus utile et la plus faussement romantique de l’histoire avec Happy Couple. Elle vous permet tout simplement d’envoyer un « Je t’aime » à votre moitié dans 80 langues différentes. Le plus fort, c’est que vous pouvez programmer les envois si vous avez peur d’oublier. Le jour, l’heure, la fréquence…tout est possible pour être sûr de ne pas oublier. C’est peut-être pas très excitant dit comme ça, mais ça peut vous valoir un grand sourire quand vous arriverez chez vous et une propension à dire « Oui » plus facilement à vos propositions.

T’es pas cap’ !

Maintenant que tout le monde a dit « Oui », vous pouvez vous lancer dans des défis pour brouiller les pistes et sortir de votre zone de confort. Avec Gages pour adultes, vous aurez le choix entre 5 catégories de jeux de plus en plus chauds pour faire monter la température.

Tout y est paramétrable, des simples prénoms jusqu’aux ustensiles disponibles autour de vous et le temps que vous voulez passer à vous amuser. L’application est tout en français et, même si des packs de nouvelles questions sont disponibles pour quelques euros, le contenu gratuit est largement suffisant pour se faire plaisir.

À lire également : Amour, sexe ou adultère : la sélection des meilleures applis de rencontre 2021

Dans le même style, vous aurez également Jeu coquin pour couple, qui se sert du concept de ce bon vieux Action ou vérité pour proposer des gages sur 4 niveaux d’intensité physique et d’intimité.

Surprise !

Pour celles et ceux qui aiment effectivement être surpris par leur partenaire, Can’U est l’application parfaite ! Elle permet en effet au couple de s’envoyer des défis tout en ignorant totalement de quoi il s’agit. Vous savez donc que votre partenaire va faire quelque chose pour vous, mais vous ne savez ni ce que c’est, ni quand. De quoi faire monter l’excitation en attendant de découvrir de quoi il en ressort.

Vous avez en plus 7 catégories de gages pour graduer l’intensité de la surprise, de romantique à coquin en passant par chaud, très chaud, extrême , jeu de rôles et à distance.

Ici et ailleurs

Si le cocon de votre foyer ne vous suffit pas, I just made love vous permet de garder le souvenir des autres endroits dans le monde où vous avez fait l’amour. Comme un Maps du sexe, vous mettez une petite épingle pour mentionner le lieu de vos ébats et vous pouvez même renseigner les positions sexuelles du moment. Comme c’est participatif, vous verrez aussi où d’autres couples se sont eux-aussi exercés. De quoi donner des idées aux plus aventureux.

À lire également : Naked Yoga : la nudité autorisée fait carton plein sur YouTube

Sortez et rentrez et sortez et rentrez (etc.) couverts

Parce qu’on vous aime tous beaucoup et qu’on ne voudrait pas qu’il vous arrive malheur, nous nous permettons de vous parler de TUP, acronyme de « Trouve un préservatif » qui vous permettra, comme son nom l’indique, de trouver l’endroit le plus proche de vous pour mettre la main sur un préservatif. On ne sait jamais, ça peut éviter des déboires et une petite MST malvenue.

Amusez-vous bien !Top des applications sexy pour pimenter votre vie de couple