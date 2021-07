Top des applications pour faciliter la vie des handicapés

Le smartphone peut devenir une véritable aide pour les personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux. Petit tour d’horizon des applications les plus pratiques.

Les applications disponibles sur nos téléphones sont à l’image de notre société : 95% ne servent à rien. Ce chiffre n’est basé sur aucune étude scientifique, mais bien sur le seul ressenti de votre serviteur et n’engage donc que lui. Mais force est de constater qu’entre celles qui rajeunissent, celles qui vous facilitent le vidage de votre compte en banque et les autres qui vous font croire que faire disparaître trois par trois des boules de couleur est le summum pour justifier son passage sur Terre, on n’est pas très gâté par cette offre pléthorique qui flirte gentiment avec l’intérêt zéro.

C’est pourquoi aujourd’hui, on va plutôt se pencher sur l’utile –car il existe aussi même s’il est bien caché- en faisant un petit tour d’horizon des applications pour smartphone qui peuvent faciliter la vie des personnes en situation de handicap.

Adapté à tous

Il est en effet possible de se faire aider par des apps presque indispensables afin que ceux qui souffrent puissent avoir une vie plus facile et en accord avec leurs difficultés.

Jaccede vous permet de trouver les lieux adaptés suivant les handicaps. Chaque recherche peut être faite en fonction de critères spéciaux, que ce soit, par exemple, la taille d’une allée, la présence de portes automatiques ou de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Même postulat pour I Wheel Share qui elle se base sur la collaboration puisque les informations sont rajoutées par les utilisateurs. Cinéma, club handisport, toilettes publiques,… Ce sont plus de 200 000 informations qui vous y attendent.

Streetco fait lui office de GPS participatif, puisque les utilisateurs signalent tout ce qui pourrait vous empêcher de traverser une rue. Route barrée, trottoir en travaux,…Vous pourrez calculer votre itinéraire en toute sécurité.

Pour se battre contre l’invisible

Certains handicaps sont évidents, mais d’autres sont plus difficiles à déceler au premier regard. Certaines applications peuvent donc servir d’intermédiaire entre les personnes de tous horizons.

AudioSpot permet en cela de guider les handicapés en fonction de leur profil, que ce soit une déficience visuel auditive ou autre. Si vous vous approchez d’un arrêt de bus, l’application vous donnera les horaires en s’adaptant à votre besoin pour découvrir l’information.

« Je veux » facilite les échanges en proposant de nombreux pictogrammes à montrer si vous avez des difficultés à vous faire comprendre d’une autre manière.

Roger-Voice propose, elle, de retranscrire de manière automatique en message des appels oraux que vous recevez. Cela vous permet de lire et ainsi de répondre en suivant. Toujours pour les sourds et malentendants, Ava demande un peu plus d’adaptabilité à ceux qui sont en présence de la personne puisque tout le monde doit télécharger l’application et l’allumer. Après un paramétrage rapide, elle retranscrira toutes les paroles des intervenants en direct sous la forme d’un chat qui apparaîtra sur l’écran de la personne handicapée.

Quant à Be my eyes, elle permet aux aveugles de recevoir de l’aide de personnes voyantes bénévoles qui les accompagnent pour leur décrire en direct ce qu’ils ne peuvent voir.

Dans les cas spécifiques

JustBip est très pratique pour les handicapés qui peuvent conduire une voiture. Elle vous permet de repérer les stations-services dans lesquelles quelqu’un viendra vous aider pour faire le plein sans que vous ayez à sortir de votre véhicule.

Enfin, même si elle n’est pas spécifique au profil de personnes handicapées, Mon Super Voisin peut vous permettre de rentrer en contact avec un bon samaritain de votre ville qui vous donnera un coup de main.