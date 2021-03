Top 5 des applications pour améliorer sa productivité en télétravail

Depuis le début de cette crise sanitaire, le télétravail est devenu le quotidien pour des millions de Français. Seulement, travailler à la maison peut parfois s’avérer compliqué. Entre les enfants qui braillent, une installation pas vraiment optimale (PC vétuste, pas de bureau, connexion Internet limitée, etc.), le chien qui hurle à la mort pour sortir, la TV qui peut facilement nous distraire, vous l’aurez compris tout ça peut rapidement nuire à votre productivité.

Heureusement, le Google Play Store regorge d’applications particulièrement utiles pour améliorer votre productivité en télétravail. Gestion de planning, To Do List, organisation de fichiers, services de communication et visioconférences, découvrez notre TOP 5 des meilleures applications Android et iOS pour booster votre efficacité à la maison.

Notre TOP 5 des meilleures applications pour le télétravail

Trello

Commençons par une valeur sûre : Trello. Cet outil est un petit bijou ultra complet repose sur la création de tableaux digitaux de gestion de projet dans lequel vous pouvez facilement répartir les différentes tâches à effectuer. Ces tâches, vous les inscrivez sur des cartes, elles même-rangées dans des colonnes comme « À faire », « En Cours » ou « Fait ». Le tout est parfaitement lisible et vous permet de constater votre progression très rapidement. Un code couleur vous permet même d’appliquer des priorités à vos différentes tâches (Rouge : Urgent, Jaune : Peut attendre, etc.). Plus non négligeable, Trello peut se connecter à d’autres applications, comme Slack par exemple, pour une efficacité maximale.

Todoist

Todoist est une merveille pour organiser son quotidien. Fini les notes adhésives collées un peu partout chez vous, avec cette application organisez facilement et rapidement l’ensemble de vos impératifs personnels et professionnels. Fixez des tâches prioritaires qui seront mises en avant par un code couleur, rangez vos projets dans des sections et des sous-sections (exemple : Domicile -> Jardinage -> Arroser les Plantes), mettez en favoris vos projets, vos étiquettes ou vos filtres importants. Si vous cherchez l’appli ultime pour tout compartimenter et ne rien rater, Todoist est la solution.

LastPass

Rien de plus insupportable que de perdre de précieuses minutes à chercher un mot de passe. Avec la multiplication des comptes et des mots de passe, on peut rapidement perdre le fil, sauf évidemment si vous utilisez le même mot de passe pour chacun de vos comptes. Ce qui est très dangereux soit dit en passant. La solution ? Optez pour un gestionnaire de mot de passe comme LastPass. Cette application peut générer des mots de passe complexes à volonté, et il pourra tous les enregistrer. Fini les connexions laborieuses avec LastPass.

AtimeLogger

Cette application vous permettra d’optimiser votre temps de travail. Le principe ? Avant de démarrer un projet, fixez-vous un objectif de temps pour et renseignez l’heure et la date à laquelle vous débutez votre travail. Au bout de quelques jours, l‘application vous fournira des statistiques précieuses sur vos performances, que ce soit dans votre travail, dans vos déplacements, durant vos séances sportives, etc.

CamScanner

Bien qu’une application de scanner, CamScanner va vous permettre de scanner, de stocker et de synchroniser tous vos documents papier sur votre smartphone. Il suffit de prendre en photo n’importe quel document et CamScanner se charge du reste. Une fois vos documents numérisés, vous pouvez extraire du texte de l’image, faire des annotations et même sécuriser vos documents sensibles avec un mot de passe.

L’appli bonus : CyberGhost

Lorsqu’on passe son temps en télétravail, il peut être intelligent d’investir dans un VPN afin de protéger ses données sur le Web et de naviguer en toute sécurité en toute anonymat. Pour ce faire, rien de plus simple, optez pour le VPN le moins cher du marché : CyberGhost ! En ce moment, CyberGhost est à seulement 2 € par mois et propose une réduction exceptionnelle de 83% sur les trois d’abonnements !