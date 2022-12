Top 10 des smartphones les plus puissants (Novembre/Décembre 2022)

Voici un nouveau point sur les smartphones les plus puissants selon l’appli de benchmarking AnTuTu. Rappelons qu’il s’agit du retour du classement concernant les appareils vendus sur le marché occidental. Il faut bien sûr relativiser un peu car AnTuTu n’est qu’un logiciel parmi tant d’autres. Il s’agit juste d’un point de repère : la qualité d’un smartphone ne se résume pas à quelques chiffres. AnTuTu ne juge pas la qualité de l’écran, de la partie photo ou l’endurance. De surcroît, entre un smartphone avec 1 million de points et un autre à 988.000 points, la différence est souvent très discrète.

Vous voulez tester AnTuTu sur votre appareil ? À cause d’embrouilles entre l’éditeur et Google, l’appli n’est pas disponible sur le Play Store. Pour être sûr de ne pas chopper une saleté, rendez-vous sur le site officiel et apprenez-en plus sur l’installation d’un fichier APK…

Voici donc le classement de ce mois de décembre sur les mobiles qui sont sortis en novembre 2022 et avant :

Le ROG Phone 6 au top !

La puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm se taille la part du lion dans ce classement : elle équipe les 4 premières places ! Mais la firme américaine ne s’arrête pas là puisqu’elle est omniprésente avec 9 appareils sur 10. L’autre marque qui se démarque de ce classement est le constructeur taïwanais Asus avec les trois premières place et un surpuissant ROG Phone 6 (la version avec 16 Go de RAM) ! Derrière, on trouvera un très bon Xiaomi 12T Pro, le Nubia Red Magic 7 et le Black Shark 5 Pro. De manière surprenante, le Samsung Galaxy Z Fold4 est toujours dans la course alors que les précédentes itérations du smartphone pliant étaient hors jeu au bout d’un mois ou deux. Il en a sous le capot le petit !

Le Vivo X80 seul représentant avec un SoC MediaTek

Encore plus surprenant, la présence du Vivo X80 à la huitième place. Il faut dire que ce très bon appareil est le seul du classement à être équipé d’une puce MediaTek : la Dimensity 9000. Gravée en 4 nm et compatible 5G, cette dernière est très intéressante au niveau du rapport qualité/prix. Le fondeur taïwanais, habitué des smartphones d’entrée de gamme, a musclé son jeu cette année avec cette puce qui rivalise avec le haut du panier. C’est d’ailleurs cette puce qui a poussé Qualcomm à sortir sa Snapdragon 8+ Gen 1 juste après sa Snapdragon 8 Gen 1. La bataille continue puisque nous verrons bientôt la 9000+ dans ce classement alors même qu’une 9200 est en préparation.