Top 10 des smartphones les plus puissants (Mars/Avril 2021)

Comme le mois précédent et celui d’avant, voici le point les smartphones les plus puissants selon l’appli AnTuTu. Rappelons qu’il s’agit du classement spécifique des smartphones vendus sur le « global market » (le monde moins l’Asie) et rappelons que AnTuTu n’est qu’un benchmark parmi d’autres. Une différence de 100 000 points ne représente pas grand chose du côté de l’utilisateur, il s’agit plus d’un défi technique avant tout.

Vous voulez tester votre appareil ? Méfiez-vous car, AnTuTu n’est pas disponible sur le Google Play Store. Pour être sûr de ne pas installer une saleté, rendez-vous sur le site officiel. Et si le résultat de votre smartphone ne correspond pas à ceux d’AnTuTu c’est parce que les résultats sont les moyennes de plusieurs appareils. En plus, ce classement a été fait avec la v8 tandis que le benchmark disponible en ce moment est la v9… Vous risquez donc d’avoir des écarts dans les résultats.

Voici donc le classement de ce mois d’avril sur les appareils de mars 2021 (avec les meilleurs prix que nous avons trouvés chez nos partenaires) :

Le ROG Phone 5 sur le toit du monde…

L’Asus ROG Phone 5 prend directement la première place, mais la firme taïwanaise en a l’habitude. Il faut dire qu’avec un Qualcomm Snapdragon 888 et 16 Go de RAM LPDDR5, l’affaire était dans le sac (une version « Ultimate » avec 18 Go de RAM débarque bientôt). L’appareil, qui en encore en phase de test chez nous, est une vraie bombe pour le jeu en conservant son look sympa. Le ticket d’entrée à même été revu à la baisse par rapport à l’année dernière avec une version 8 + 128 Go à 799 € (on le trouve en ce moment à 592 € chez Cdiscount).

Le Mi 11 est le seul Xiaomi et il n’y a plus d’appareil OnePlus

Le très méconnu Vivo IQOO 7 est logiquement descendu à la seconde place et on va retrouver le Xiaomi Mi 11 sur le podium : c’est le seul représentant de la marque. Par contre OnePlus brille par son absence. Relativisons ce petit passage à vide puisque AnTuTu n’a pas pu encore publier les chiffres des OnePlus 9 et 9 Pro. Nous les avons en ce moment entre les mains et ils ont été flashés chez nous à 816 168 et 821 923 points sur AnTuTu version 9. Cette dernière version du benchmark semble gonfler les stats puisqu’avec lui, le Asus ROG Phone 5 affiche 826 594 points ! On a hâte de voir le prochain classement. Notons aussi la belle entrée de l’Oppo Find X3 Pro.

Et le ROG Phone 3 encore dans le top 10 !

C’est fou, mais le Asus ROG Phone 3 est encore dans le top 10 à la huitième place avec son Snapdragon 865+. Bon, il triche un peu car il n’y a jamais eu de ROG Phone 4 (le chiffre 4 porte malheur en Asie), mais l’appareil est là depuis juillet 2020. Une éternité dans ce classement. Il faut dire que pour l’avoir essayé à l’époque, le smartphone taïwanais est un monstre de puissance. Si vous souhaitez vous équiper pour le gaming à moindre coût c’est sans doute celui qu’il vous faut (485 € chez Rakuten en version 12 + 128 Go de RAM)… Peut-être sera-t-il encore dans le top pour la sortie du ROG Phone 8 (et pour le coup, 8 ça porte bonheur).