Top 10 des smartphones les plus puissants (Janvier/Février 2021)

Comme tous les mois, nous faisons un point sur le classement des smartphones les plus puissants selon l’appli de benchmarking AnTuTu. Comme le mois dernier, il s’agit du classement des appareils du « global market », ceux vendus hors du marché asiatique.

Si vous voulez tester la puissance de votre appareil, il faudra télécharger AnTuTu sur son site officiel. Attention, ne le téléchargez pas ailleurs, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber !

Voici donc le classement du mois de février 2021 sur les smartphones de janvier (avec les meilleurs prix que nous avons trouvés chez nos partenaires) :

Qualcomm reprend sa place de n°1 !

Cela faisait trois mois d’affilée que le Huawei Mate 40 Pro s’imposait comme le smartphone le plus puissant. Il faut dire que la puce HiSilicon Kirin 9000 qui équipe l’appareil est très impressionnante. Mais l’américain Qualcomm a repris la tête du classement avec son SoC Snapdragon 888 lui aussi gravé en 5 nm et cadencé à 2,84 GHz pour son cœur le plus véloce (+3 cœurs à 2,42 GHz et 4 autres à 1,8 GHz). C’est donc le seul appareil équipé de la bête qui est sur le toit du monde : le Xiaomi Mi 11 qui franchit pour la première fois la barre des 700 000 points sur le marché global.

L’entrée fracassante des Galaxy S21

L’autre surprise c’est l’entrée dans le classement des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra qui sont pourtant équipés de la puce coréenne Exynos 2100. Cette dernière, réputée moins puissante que son homologue américaine, montre que tout est relatif dans ce milieu. Elle est aussi gravée en 5 nm avec un cœur principal à 2,91 GHz (+3 cœurs à 2,81 GHz et 4 autres à 2,2 GHz). Notons que les appareils chinois et américains sont équipés du Snapdragon 888, mais qu’il n’ont pas encore été testés par AnTuTu : il faudra attendre le mois prochain…

L’Asus ROG Phone 3 fait partie des meubles

Pour le reste du classement, on retrouvera de vieilles connaissances comme l’indéboulonnable Asus ROG Phone 3 avec son Snapdragon 865+ et les Oppo Find X2 Pro, Galaxy Note20 Ultra, OnePlus 8 Pro et Xiaomi Mi 10T Pro aux 4 dernières places. On notera que leurs scores ont augmenté depuis le mois dernier. Il s’agit bien des mêmes appareils, mais les dernières mises à jour logicielles ont sans doute amélioré les performances relatives à ce benchmark.