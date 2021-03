Top 10 des smartphones les plus puissants (Février/Mars 2021)

Ce mois encore, nous allons faire le point sur le classement des smartphones les plus puissants selon l’appli de benchmarking AnTuTu. Rappelons qu’il s’agit du classement spécifique au « global market », les appareils vendu hors de l’Asia.

Vous voulez tester votre appareil et voir où il se situe par rapport au peloton de tête ? Attention car AnTuTu n’est pas disponible sur le Google Play Store, il faudra aller le télécharger sur son site officiel. Ne le téléchargez surtout pas n’importe où, vous pourriez tomber sur une saleté…

Voici donc le classement du mois de ce mois de mars sur les appareils de février 2021 (avec les meilleurs prix que nous avons trouvés chez nos partenaires) :

Un inconnu à la première place !

Même si Vivo n’est pas une marque inconnue pour les connaisseurs (elle fait partie du consortium BK Electronics à l’instar de OnePlus, Realme et Oppo), elle n’est pas très présente en France et la gamme IQOO n’est pas disponible chez nous pour le moment. Du coup, impossible d’obtenir ce IQOO 7 surpuissant sans lorgner du côté de l’import. Il s’agit pourtant d’un beau bébé avec la dernière puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage UFS 3.1. Du très lourd.

Derrière, le Xiaomi Mi 11 perd donc sa place de n°1 et sur le podium, le Samsung Galaxy S21 Ultra ferme la marche. Notez qu’il s’agit de la version avec le Snapdragon 888 commercialisée aux USA et en Chine et pas celui avec la puce coréenne Exynos 2100 qui se retrouve relégué à la 6ème place. Derrière, on a affaire à de vieilles connaissances avec le Huawei Mate 40 Pro et l’indéboulonnable Asus ROG Phone 3 en 7ème position.

Le Galaxy S21+ devant le S21 Ultra ?

Chose étrange, le Galaxy S21+ se retrouve une place devant le S21 Ultra. C’est plutôt inhabituel pour un appareil très haut de gamme de se retrouver derrière son petit frère équipé de la même puce, mais avec pourtant deux fois plus de RAM. C’est encore plus bizarre quand on sait que dans le classement du mois dernier, les places étaient inversées : une optimisation sur le S21+ qui n’aurait pas encore été déployée sur la version Ultra ? Près d’un an après sa sortie, l’excellent Oppo Find X2 Pro est toujours dans le Top 10 et le OnePlus 8 Pro ferme la marche.