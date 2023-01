Top 10 des smartphones les plus puissants en janvier 2023

Vous le savez, l’appli de benchmarking AnTuTu réalise régulièrement des Top 10 des smartphones les plus puissants et c’est justement celui du marché asiatique qui vient de sortir en ce mois de janvier 2023. Il est intéressant parce que c’est l’entrée dans ce classement des nouveaux Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. C’est aussi l’occasion de voir que de nombreuses marques présentes en Asie sont inconnues en France. Inconnues ? Pas toutes…

Voici donc le classement de ce mois de janvier 2023 sur les appareils qui sont sortis en décembre 2022 ou antérieurs à cette date :

iQOO 11 Pro – 1.311.221 points



Redmi K60 Pro – 1.309.159 points



Vivo X90 Pro+ – 1.299.346 points

iQOO 11 – 1.288.523 points



Xiaomi 13 Pro – 1.280.921 points



Xiaomi 13 – 1.278.940 points

Vivo X90 Pro – 1.275.365 points

Motorola Moto X40 – 1.273.954 points

Vivo X90 – 1.221.809 points

OnePlus Ace Pro – 1.108.874 points

Un Poco F5 Pro dans les starting blocks

Le Redmi K60 Pro à la seconde place est en fait l’appareil qui sortira chez nous sous le nom de POCO F5 Pro. Vous connaissez la philosophie de la gamme F des POCO : une fiche technique impressionnante pour le prix le plus riquiqui possible. Ce dernier devrait en effet proposer la dernière puce de chez Qualcomm avec 8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5x, le dernier type mémoire vive ultra rapide. On note aussi la présence de la nouvelle génération de stockage UFS 4.0 capable d’offrir des débits jusqu’à 4200 Mo/s (soit deux fois plus que la norme précédente). Ce futur POCO F5 Pro offrira aussi un écran OLED QHD+ (3200 x 1440 pixels) avec un rafraîchissement de 120 Hz. La batterie de 5000 mAh compatible 120 Watts autorise une charge de 0 à 100 en moins de 20 minutes. Un beau bébé qui devrait être vendu à moins de 450 € dans sa version 8+128.

Un marché en avance de quelques mois…

Sur la première place du podium, on rencontre le iQOO 11 Pro, un smartphone qui ne sortira pas dans nos contrées, mais qui est réservé à l’Inde et à l’Asie du Sud-est. Un dos en cuir optionnel, mais surtout les meilleurs composants du moment avec un zoom optique x3,5 et un capteur principal Sony IMX866 de 50 MP. Un flaship « Premium+ » qui frise les 900 €.

La médaille de bronze revient au Vivo X90 Pro+ qui lui devrait sortir sur notre marché cette année. En positions 5 et 6, on retrouve les Xiaomi 13 et 13 Pro : deux flasgships chinois déjà disponibles en Asie, mais qui ne feront leur apparition chez nous qu’à la fin du premier trimestre 2023. Notons la présence de seulement deux appareils qui ne comportent pas de puce Qualcomm : les Vivo X90 et X90 Pro, qui contrairement à leur grand frère sont équipés de puce MediaTek Dimensity 9200. Le dernier représentant du classement avec un Snapdragon 8 Gen1 est le OnePlus Ace Pro, un modèle lui encore exclusif au marché asiatique.

Autre point intéressant, aucun appareil de ce Top 10 n’a moins de 12 Go de RAM. C’est 3 millions de fois plus de mémoire vive que l’ordinateur qui a fait poser Apollo 11 sur la Lune.

Vous voulez testez AnTuTu sur votre appareil ? Attention !

Vous voulez tester AnTuTu sur votre appareil ? À cause d’embrouilles entre l’éditeur et Google, l’appli n’est pas disponible sur le Play Store. Pour être sûr de ne pas chopper une saleté, rendez-vous sur le site officiel et apprenez-en plus sur l’installation d’un fichier APK…