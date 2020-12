Top 10 des smartphones les plus puissants du marché (Novembre/Décembre 2020)

Comme tous les mois, l’éditeur de benchmark AnTuTu publie son classement des smartphones les puissants. Pour ce top 10 de décembre sur les smartphones du mois de novembre, on ne compte pas moins de 9 appareils équipés de puces Qualcomm alors que la place de n°1 est prise par le Huawei Mate 40 Pro et son SoC Kirin 9000…

Vous le savez, au début de chaque mois, nous faisons un point sur le classement des smartphones les plus puissants selon AnTuTu. En effet, l’application de benchmarking publie régulièrement deux top 10, dédiés aux smartphones les plus puissants en haut et en milieu de gamme. Si cela vous intéresse, nous reviendrons sur le second un plus tard pour nous concentrer sur le top du top !

Ne perdez pas de temps en cherchant AnTuTu sur le Play Store. L’éditeur de ces applications a eu quelques démêlés avec Google et le benchmark a été écarté du market place de Google. Si vous désirez l’installer, allez sur le site officiel : ne prenez pas de risques.

Le classement du mois de décembre sur les smartphones de novembre est marqué par une petite curiosité. Le voici :

Le SoC Kirin 9000 devant les Snapdragon 865/865+

Comme le mois dernier, le Huawei Mate 40 Pro s’impose comme le smartphone le plus puissant du moment. Mais attention, ce très bel appareil, surdoué en photo, est aussi à déconseiller. À cause des sanctions commerciales américaines, ce dernier n’embarque en effet aucune applications Google : pas de Gmail, de Google Maps, de YouTube, etc. Après, l’appareil est effectivement une bête de course avec son Soc Kirin 9000 qui est le premier de ce type à être gravé en 5 nm (plus c’est petit et plus on peut caser de « transistors » au mm²). Derrière le seul appareil de ce classement équipé d’une puce HiSilicon, on trouve le très puissant Asus ROG Phone 3 avec son SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus et le Oppo Find X2 Pro. Un appareil inconnu chez nous prend la quatrième place tandis que deux Samsung sont juste derrière.

Notons que le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G de ce top 10 est le modèle équipé d’une puce américaine et pas celui commercialisé chez nous, à base d’Exynos 990. C’est pour cela que notre Galaxy Note20 Ultra prêté par la marque coréenne culmine à 521 897 points : il ne serait donc même pas dans ce classement… Notons aussi la présence des OnePlus 8 Pro et 8T à la 7ème et 9ème place avec un solide Xiaomi Mi 10T entre les deux. L’autre smartphone « gaming » de ce classement, le Black Shark 3 ferme la marche avec un score tout à fait honorable…