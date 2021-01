Top 10 des smartphones les plus puissants du marché (Décembre 2020/Janvier 2021)

Comme tous les mois, l’éditeur de benchmark AnTuTu publie son classement des smartphones les plus puissants. Pour ce top 10 de janvier 2021 sur les smartphones du mois de décembre 2020, c’est encore une fois les puces américaines Qualcomm qui se taillent la part du lion, même si comme depuis 3 mois, la place de n°1 est prise par le Huawei Mate 40 Pro et son SoC gravé en 5 nm…

Vous le savez, au début de chaque mois, nous faisons un point sur le classement des smartphones les plus puissants selon l’appli de benchmarking AnTuTu. Cette dernière publie en fait deux top 10 : un dédié au marché asiatique avec énormément de smartphones inconnus en France et un autre qui concerne le « Global Market », les appareils vendus en occidents.

Attention, si vous voulez tester la puissance de votre appareil, AnTuTu n’est pas sur le Play Store à cause d’embrouilles avec Google. Si vous désirez installer l’appli, allez sur le site officiel pour télécharger le fichier APK: ne prenez pas de risques.

Le classement du mois de janvier 2021 sur les smartphones de décembre 2020 ne chamboule pas trop la hiérarchie. Le voici :

La puce Kirin 9000 toujours en tête, mais…

Cela fait trois mois d’affilée que le Huawei Mate 40 Pro s’impose comme le smartphone le plus puissant du moment. Mais comme nous vous l’expliquions le mois dernier, ce smartphone puissant et surdoué en photo est malheureusement à déconseiller. En effet, à cause des sanctions commerciales de l’administration Trump, ce dernier n’embarque pas les GApps. Et sans Google Maps, YouTube, Gmail et sans même le Google Play Store, il ne convient pas du tout aux utilisateurs non-avertis.

Derrière, le très bon ViVo iQoo Neo3 n’est pas vendu chez nous mais gagne deux places depuis le mois dernier sans doute à la grâce d’une optimisation logicielle. Nous trouvons ensuite le surpuissant Asus ROG Phone 3 avec son SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus et l’élégant Oppo Find X2 Pro.

E n°5, le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G de ce top 10 est encore une fois le modèle équipé d’une puce Qualcomm et pas celui commercialisé chez nous, à base d’Exynos 990. Notons aussi la présence de l’increvable OnePlus 8 Pro à la 6ème place. En 7ème place, le Xiaomi Mi 10T est un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Le Black Shark 3 en 8ème place est toujours présent, mais à la fin du classement on voit l’entrée du Samsung Galaxy S20 FE 5G, qui est loin d’être un S20 « Lite », et de la ré-entrée du POCO F2 Pro : un smartphone avec un look surprenant, mais diablement véloce.