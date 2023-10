Top 10 des films d’horreur Netflix : notre sélection d’Halloween !

C’est Halloween ! Qu’on aime ou pas les décorations « cheap » et les citrouilles, c’est le moment de l’année où on peut bien se faire un film d’horreur, non ? Voici donc notre petite sélection. N’hésitez pas à ajouter vos films préférés dans les commentaires !

Halloween c’est vraiment la fête importée des USA qui exaspère la génération X. Il faut dire qu’ils sont un peu jaloux : ils auraient bien aimé demander des bonbons, se déguiser et accrocher des décorations qui font flipper, mais ça n’existait pas dans les années 90. À la place on allait fleurir la tombe de pépé dans le froid ou se taper une messe bien glauque. En 2023, Halloween est par contre bien installé et même si les gamins du Club Dorothée font encore parfois la résistance (sauf s’ils ont eux-même des gamins), Halloween peut aussi être le moment de l’année où on peut se faire des films d’horreur.

Notre sélection d’Halloween : les 10 films d’horreur à voir !

► Conjuring : Les Dossiers Warren

Sorti en 2013, Conjuring a renouvelé le genre en son temps. Il faut dire qu’il en avait bien besoin. Ce premier film d’une longue série est sans doute le meilleur. Notez que l’histoire se base sur un vrai couple de démonologue/médium ayant fait des expériences dans les années 70. Mouais… Très bon film quand même. On le trouve aussi sur Amazon Prime Video (avec The Blair Witch Project)

► Le Retour de Chucky

Le Chucky original a bien vieilli. Il faut dire que le premier film date de 1988. Cette suite de 2017 est intéressante puisque les personnages des premiers films vont encore avoir affaire à la poupée maléfique. Ça se regarde. Notez que sur Netflix on trouvera aussi Le Fils de Chucky de 2004… Et si vous aimez les poupées maléfiques, on trouve aussi The Doll, The Doll 2 et Sabrina sur Netflix.



► The Mist

C’est l’adaptation du roman Brume de Stephen King. Une petite ville du Maine voit débarqué un brouillard épais. Bien sûr ce n’est pas la brouillard qui fait peur, mais ce qu’il y a dedans ! Ce n’est pas la seule adaptation de l’écrivain puisqu’on trouvera aussi 1922, La Ligne Verte, Jessie, Doctor Sleep, etc. Tapez juste « Stephen King » dans la barre de recherche !

► Halloween

Cet Halloween de 2018 est le premier film d’une trilogie qui met fin à cette série mythique de 13 films commencée en 1978. Si cette saga a connu un bon nombre de navets, celui-ci est assez bien foutu avec le retour de Jamie Lee Curtis. Le second du triptyque, Halloween Kills (2021), est aussi sur la plate-forme. Pour Halloween Ends (2022), il faudra attendre un peu… Pour voir l’original, il faudra allez sur Amazon Prime Video.

► Carrie, la vengeance

Il s’agit d’un reboot de Carrie au bal du Diable sorti en 1976 et adapté du premier roman de Stephen King. Rien que ça. Pas facile de succéder à Brian de Palma, hein ? Pourtant ce Carrie, la Vengeance s’en sort bien avec une Chloë Grace Moretz qui fait le job.

► The Grudge

Un film américano-japonais de 2004 qui mérite d’être connu. Et en plus il y a Sarah Michelle Gellar dedans ! Le film reprend les bases du film « maison/malédiction », mais avec des effets visuels sympas.

► American Psycho

Ce n’est pas vraiment un film d’Halloween, mais c’est quand même un film qui fait flipper. Et bien plus effrayant qu’un cimetière indien sous une maison ou qu’une poupée « vénère » qui poignarde des gens. Ici on est dans la vraie vie avec un type qui écoute du Phil Colins. Un vrai psychopathe. Ceux qui ont Amazon Prime Video peuvent aussi le voir.



► Get Out

Bon alors celui-là, il est gratiné. C’est mon préféré de la sélection. Si vous voulez trembler c’est ici que ça se passe. Il y a aussi un message. Mais lequel ? Notez qu’il est aussi présent sur Amazon Prime Video.

► La Plateforme

Un peu à la manière de Cube ou de Cercle (les deux sont aussi sur Netflix), La Plateforme parle d’une structure avec des gens ignorants bloqués à l’intérieur. Film espagnol avec des moyens limités, c’est néanmoins une histoire avec une fin qui se tient et pas un gros bullshit, même s’il y a plusieurs interprétations possibles.

► Je suis une Légende

Des zombies ! Et ceux là ils courent vite ! Un très bon film avec une fin alternative que vous pouvez voir sur YouTube.