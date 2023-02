Tinder : un mode incognito qui change la donne ?

Tinder est une des applications de rencontres les plus utilisées à travers le monde, et encore plus en France. On swipe à droite, à gauche, on « matche », on se rencontre et…on recommence ? Pour certains, oui. Pour d’autres, c’est l’histoire d’amour ! Sur son site Internet, le service revendique plus de 55 milliards de « matchs ». Pour beaucoup, l’important est donc d’être vu… mais pas par tout le monde. De nouvelles options peuvent aujourd’hui vous y aider.

Tinder : pour matcher heureux, matchons caché ?

Il est vrai que l’on trouve beaucoup de monde sur Tinder et parfois même des connaissances à qui l’on préférerait cacher sa présence ou tout simplement éviter de se les voir proposer. Est-ce que vous voulez vraiment tomber sur le profil de votre tante ou de votre cousin ? Pas sûr. L’application donne donc aujourd’hui la possibilité de se cacher de certains profils tout en restant visible aux autres. Bref, vous êtes visible uniquement par les personnes que vous avez sélectionnées.

Comme d’habitude, cette option est réservé qu’aux abonnés Tinder Plus, et elle est donc payante. Interrogée par TechCrunch, Rory Kozoll, la vice-présidente des produits et de l’intégrité chez Tinder a confié que « Le mode incognito est une nouvelle manière de contrôler votre expérience. » Et elle n’est pas la seule.

Pour plus d’intimité

Trois nouveaux paramètres sont en effet disponibles maintenant dans Tinder pour éviter les mauvaises rencontres, ou tout du moins celles que l’on ne souhaite pas. Block contact permet ainsi bloquer certains contacts de votre répertoire afin qu’ils ne puissent pas vous voir apparaître dans l’application. Vous pouvez également cibler un profil en particulier dans l’application avec Block profil. Ce serait bizarre par exemple de vous faire harceler par votre ex. La même option permet également de totalement interdire la possibilité de tomber sur une personne visée. Bon soyons francs, ces options sont franchement dispensables…

Tinder : souvent la déception…

Tinder c’est l’appli numéro 1, beaucoup de célibataires l’utilisent, mais personne n’en est content ! Entre les profils louches parfois liés à la prostitution, les mêmes personnes qui reviennent sans cesse dans votre flux, les utilisateurs qui ne répondent pas – même après un match – l’appli est assez décriée. Et puis en ajoutant toutes les options les unes par dessus les autres, on arrive à une somme assez élevée à débourser chaque mois.

Si vous n’êtes pas un Apollon, Tinder c’est mort… Certes le système est assez ingénieux, mais tout repose sur le physique. Si vous cherchez l’Amour avec un grand A, nous vous conseillons plutôt des valeurs sûres comme Meetic ou Disons Demain (pour les plus de 50 ans). Pour les rencontres d’un soir, Wyylde et NousLib sont des destinations parfaites. Si Tinder ne marche pas, autant changer…