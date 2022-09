Tim Cook : T’es pas content ? « Achète un iPhone à ta mère ! »

Apple n’est pas la société la plus ouverte aux autres et le prouve une fois de plus en annonçant qu’elle ne souhaite pas d’entente sur les nouvelles normes de SMS. Tim Cook s’est d’ailleurs montré très arrogant sur ce sujet en répondant à un journaliste…

Apple a toujours cadenassé son iPhone depuis son lancement… et ça plait aux acheteurs ! Il n’y a qu’à voir les chiffres de vente de chaque nouveau modèle pour en avoir le cœur net. Et puis il y a aussi cette étincelle de fierté dans le regard des utilisateurs de l’appareil star quand ils le sortent de leur poche. Avoir un iPhone, c’est un peu le summum de la réussite sociale, et, comme on ne mélange pas les torchons et les serviettes chez la compagnie à la pomme croquée, on ne veut surtout pas trop s’acoquiner avec les appareils Android. Résultat : on risque d’attendre longtemps avant que la firme s’entende sur la nouvelle norme SMS baptisé RCS.

iMessage n’est pas ton copain

Il faut déjà comprendre que la technologique SMS est plutôt ancienne et qu’elle est de plus en plus laissée de côté par les utilisateurs qui lui préfèrent les messageries de type WhatsApp. Le futur c’est le Rich Communication Services ou RCS. Complètement libre, ce protocole permet d’envoyer des images de hautes qualité, des vidéos et ajoute aussi la possibilité de chatter en groupe ou de partager sa géolocalisation. Android mise dessus, mais pas Apple qui dispose de son propre système au sein de sa messagerie iMessage. D’ailleurs, lorsqu’un utilisateur Android envoie un message à un contact sous iOS, la bulle contenant le message est verte au lieu d’être bleue et iMessage en prend pas en compte les fonctionnalités apportées par le RCS. Il serait gratuit et simple des les intégrer, mais Apple ne le souhaite pas.

When a reporter told Apple CEO Tim Cook that he couldn't send videos to his mother by text messages because she uses Android and the videos come out grainy, Cook had just five words for him… "Buy your mom an iPhone." https://t.co/Y1FiVeVRwO $AAPL — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 8, 2022

« Ta mère ! », version Tim Cook

Alors qu’il vient de présenter il y a quelques jours les nouveaux iPhone 14, Tim Cook a été questionné sur cette compatibilité qui ferait plaisir à bien des personnes. Néanmoins, et pas vraiment d’humeur à donner de l’espoir lors de la Code Conference, le patron d’Apple a tout d’abord confié que, selon lui, « les utilisateurs ne se bousculent pas pour demander à Apple de déployer ce genre de fonctionnalités. » Pourtant, un journaliste bien avisé a alors profité de la situation pour lui expliquer qu’il aimerait bien envoyer des vidéos de bonne qualité à sa mère mais que c’est impossible à cause de ce problème de compatibilité. Réponse lunaire de Tim Cook :

« Achète un iPhone à ta mère ! »

C’est sûr que l’on a tous des centaines ou des milliers d’euros à débourser pour équiper nos parents d’iPhone (entre 1029 € et 2129 € pour les derniers modèles). Si le problème est moindre en Europe ou l’utilisation de WhatsApp ou Messenger est plutôt répandue, c’est une autre paire de manches aux États-Unis où Apple détient plus de 50% du marché. Le fait d’afficher un message dans une bulle verte au lieu de bleue a des conséquences désastreuses sur les jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement s’ils n’ont pas la bonne marque de téléphone. Tim Cook semble néanmoins plus préoccupé par la taille de son porte-monnaie que par l’envie de régler des problèmes sociétaux qu’il a lui-même créés.