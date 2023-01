TikTok va-t-il se faire botter les fesses par la Commission européenne ?

Cette rencontre, initiée par le PDG de TikTok, intervient alors que les autorités européennes mettent la pression sur l’application. Le réseau social est en effet accusé de ne pas respecter les règles sur le traitement des données personnelles tout en n’apportant pas une protection suffisante à ses utilisateurs, notamment les mineurs. Pour rappel, l’entreprise avait reconnu récolter les informations personnelles de sa communauté européenne avant de les transférer en Chine pour traitement.

TikTok's CEO Shou Zi Chew kickstarted a European charm offensive today, where he’s been greeted with less outright hostility than he’s seen in the US.

But critics say it's time though for the EU to "wake up" and get tough on TikTok. https://t.co/oqvuJld9kA

— Jillian Deutsch May Or May Not Be Notable (@DeutschJill) January 10, 2023