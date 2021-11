Une jeune fille de 16 ans disparue le 2 novembre dans le Kentucky a été sauvé par un automobiliste. Alors qu’elle était dans la voiture de son ravisseur, elle faisait un signe de la main un peu particulier aux autres usagers de la route en espérant se faire remarquer. Il s’agit en fait de placer son pouce dans sa paume et de refermer ses 4 autres doigts par dessus. Ce geste popularisé sur TikTok et Youtube par la Canadian Woman’s Foundation est un signe « secret » pour faire comprendre à un interlocuteur que vous êtes en danger sans pour autant attirer l’attention sur vous. Il peut être utilisé dans le cas de violence domestique si un voisin vient frapper à la porte par exemple. Ici, la jeune fille a donc pu attirer l’attention d’un Bon Samaritain qui a averti la police. Le kidnappeur a donc pu être arrêté et il a été inculpé d’enlèvement et de séquestration. En perquisitionnant chez lui, la police a aussi pu trouver des images pédopornographiques. Voilà une « happy end » à l’américaine !

TikTok se refait une réputation

La jeune fille a eu beaucoup de chance car ce geste est encore mal connu. D’ailleurs, et sans jouer les rabat-joie, plus il sera connu et moins il sera « secret », y compris pour les agresseurs… Alors que la plate-forme chinoise était accusée d’abriter des racistes, des antisémites, des complotistes ou d’être fréquentée par des pédophiles avides de jeunes filles en train de se trémousser, TikTok a décidé en juillet dernier de balayer devant sa porte et de supprimer les comptes soupçonnés d’appartenir à des mineurs de moins de 13 ans et ceux des utilisateurs ne respectant pas la charte de la plate-forme en ce qui concerne le harcèlement et la nudité.

