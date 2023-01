TikTok : un bouton secret pour créer des buzz ?

TikTok est devenu en quelques années un des plus gros réseaux sociaux au monde ! De quoi concurrencer plus que sérieusement les Facebook et Snapchat qui se pensaient pourtant intouchables. Aujourd’hui, l’application chinoise est une des préférées des apprentis influenceurs du monde entier qui ne rêvent secrètement que d’une seule chose : faire le buzz avec une vidéo qui fera des millions de vues. Et si on vous disait que c’est possible en un seul clic sur un bouton magique ?

TikTok : le buzz au bon vouloir des petites mains

Selon un article de Forbes , il existerait en effet une méthode spéciale pour rendre n’importe quel contenu viral. Elle permet de faire massivement apparaître une vidéo dans la catégorie « Pour toi » en quelques secondes et sans aucun effort de votre part. S’appuyant sur des témoignages d’anciens et d’actuels employés de TikTok, ces derniers peuvent eux-mêmes en mettre en avant pour en augmenter la portée mondiale. Dans un document interne de l’entreprise, on peut ainsi lire qu’il est possible « de booster des vidéos dans le flux « Pour toi », par le biais d’une intervention opérationnelle, pour qu’elles atteignent un certain nombre de vues. »

Une plateforme chinoise utilisée par tous nos enfants, qui peut créer n'importe quel "buzz" à la demande, tout en devant rendre des comptes au Parti communiste chinois. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? https://t.co/tpMkQh5A2F — Raphael Grably (@GrablyR) January 22, 2023

Alors tous les réseaux sociaux possèdent ce genre de fonctionnalité et c’est en effet ce qui permet de mettre en avant et de diffuser à grande échelle des informations importantes en partenariat avec des organismes de santé publique ou des institutions gouvernementales : mettre en avant des messages pour la vaccination, le vote des jeunes, etc. Le problème, c’est que TikTok s’en serait servi afin d’aider certaines marques pour, ensuite, en devenir le partenaire commercial. Encore plus troublant, des employés auraient profité de la manipulation pour soutenir leurs propres partages ou ceux de leurs familles ou amis. Une manœuvre bien sûr interdite par la politique de l’entreprise.

Vous avez des proches qui travaillent chez TikTok, vous ? On voudrait les inviter à manger.