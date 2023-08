TikTok et RGPD : le réseau social va-t-il plier face à l’UE ?

Pour bien comprendre la situation, procédons à un petit retour aux sources. Le 27 octobre 2022, après plus de deux ans de négociations, les députés européens votent le DSA, pour Digital Services Act. D’abord présenté comme une simple extension du RGPD, ce texte s’avère être un règlement à part entière, conçu pour contraindre les réseaux sociaux comme TikTok à faire appliquer le droit communautaire et mieux protéger leurs utilisateurs. Suite au vote, l’UE a défini une date butoir pour la mise aux normes des acteurs concernés : le 28 août 2023.

À moins d’un mois de la date d’obligation de mise en conformité, Tik Tok a donc annoncé des changements majeurs dans la version européenne de son application. Au travers d’un communiqué officiel, la plateforme valide le lancement de grands chantiers pour parfaitement répondre aux attentes de l’Union européenne. Une décision prise sous la pression de l’UE : le réseau social fait partie des 19 sites qui subiront un contrôle de conformité. En cas de retours négatifs, Tik Tok pourrait faire face à une amende pouvant aller jusqu’à 6% de leur revenu annuel global.

Mais au final, en quoi consistent ces grands chantiers annoncés par TikTok ? Tout d’abord, la plateforme amorce un vrai changement de stratégie en Europe. L’algorithme Pour toi, véritable moteur du réseau social au travers de recommandations personnalisées à l’extrême, pourra être désactivé par l’utilisateur. Le cas échéant, celui-ci ne verra plus de contenus ciblés, mais simplement les médias les plus populaires dans sa zone géographique.

