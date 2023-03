TikTok en danger ? Cette nouvelle interdiction lourde de conséquences

Une de plus ! Voilà que le Parlement Européen rejoint la longue liste des institutions occidentales limitant ou interdisant l’usage de l’application de ByteDance à leurs équipes. En cause, la crainte de fuites massives de données, renforcée depuis que le réseau social a reconnu laisser l’accès aux données à des services du renseignement chinois. Avec le temps, les griefs à l’encontre de TikTok se sont additionnés. Soupçons d’espionnage, de lutte d’influence et de propagande, fuites de données privées, tracking des utilisateurs… Une succession de pratiques qui ont mené les institutions de plusieurs pays ainsi que de l’UE à convoquer les représentants de l’entreprise, afin de mieux comprendre sa politique, mais aussi cadrer son usage.

Le Parlement européen interdit à son tour TikTok, les États-Unis envisagent d’autres mesures https://t.co/5OQ62Aa7PK — Ouest-France (@OuestFrance) February 28, 2023

TikTok a traqué des journalistes

En décembre dernier, une affaire avait fait grand bruit dans la communauté journalistique. Des employés de ByteDance auraient utilisé les données du réseau social pour identifier les sources internes ayant communiqué avec des journalistes de BuzzFeed et du Financial Times.

Pour ce faire, les équipes de TikTok ont récupéré les adresses IP des journalistes, grâce, entre autres, aux pixels de l’application présents sur un grand nombre de sites. Pixels publicitaires, qui permettent de suivre le comportement d’utilisateurs partout sur le Web, et ce, même s’ils ne possèdent pas de compte sur le réseau social.

N’oublions pas les GAFAM

Cependant, il est important de relativiser les actions de TikTok. Si la méfiance peut s’entendre, dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et un retour aux logiques de blocs d’alliances, elle ne doit néanmoins pas effacer les errements des GAFAM.

En effet, depuis maintenant plus de 15 ans, Google, Facebook ou encore Amazon sont des habitués de la récolte sauvage de données personnelles, de l’édition de profils d’internautes ou encore du suivi forcé des comportements en ligne.

Plutôt que de ne pointer du doigt qu’un seul responsable, il est peut-être temps de lancer une grande réflexion sur les barrières à mettre en place pour protéger notre vie privée face à ces comportements des géants du Web. Pour commencer, si ce n’est pas déjà fait, nous vous conseillons de ne plus utiliser certains navigateurs…