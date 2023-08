Threads perd la moitié de ses utilisateurs ! (Mais sinon tout va bien)

Elon Musk et Mark Zuckerberg ne s’aiment pas trop. Voyant que le Sud-Africain était à la peine avec Twitter, le Zuck a lancé un concurrent, Threads, pour piquer là où ça fait mal. L’appli a compté la bagatelle de 100 millions d’utilisateurs en une semaine. Certes l’appli se base sur la communauté d’Instagram à tel point qu’il est impossible de supprimer son compte sans supprimer Instagram, mais c’est quand même un très bon résultat si on prend en considération que l’UE en est pour l’instant exclue à cause du non-respect du RGPD.

50 millions de personnes envolées en moins d’un mois.

Le problème c’est que si une certaine frange des utilisateurs n’aime plus ce qu’est devenu Twitter (pardon, X), elle aime quand même critiquer le réseau social… sur Twitter. Après avoir fait joujou sur Threads et posté quelques mèmes anti-Musk, tout est rentré dans l’ordre et le troupeau est vite retourné au bercail. Selon Meta, plus de la moitié de ces 100 millions d’utilisateurs sont en fait partis. Ils ne sont pas « actifs » plus précisément. Pouf. A pu.

Avec ses 237 millions d’utilisateurs actifs journaliers, le patron de Tesla rigole bien d’autant qu’il fait à peu près n’importe quoi depuis le rachat de l’oiseau bleu. De son côté Zuckerberg fait comme si tout allait bien. Genre « c’était prévu ». Bluff ? Chris Cox, le chef de projet a maintenant pour but de lancer des fonctionnalités « rétentives » pour que les gens restent.

Il va falloir un sacré sparadrap pour colmater la brèche.

Il faut dire que l’appli a été lancée peut-être à la va-vite avec des fonctionnalités manquantes, mais pourtant « naturelles » chez Twitter : envoi de GIF depuis le clavier, message privé, fonction de recherche dans les fils, etc. Certes, les gars de Meta bricolent jour et nuit avec les ajouts récents de la traduction automatique ou de la création d’onglets (suivi/pour vous), mais on se demande pourquoi tout ça n’a pas été implémenté dès le début.