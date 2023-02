« Une girafe qui fume de la beuh », « une grand-mère qui fait du skate au Mexique avec un filtre sépia », « un bol de soupe tricoté », « Mona Lisa défoncée au LSD » : autant de requêtes un peu débiles que nous avons soumises à Dall-E, l’intelligence artificielle de OpenAI cousine de ChatGPT. La demande doit être rédigée en anglais et il est possible de demander un type de graphisme précis : pixel art, 3D render, oil paint, child draw, etc. Bien sûr, il y a quelques déceptions, mais la plupart des résultats sont impressionnants.

Une IA lisse, mais puissante…

Comme ChatGPT, Dall-e impose ses limites. Nous lui avons demandé un soldat nazi LGBT, mais l’IA a botté en touche avec un très politiquement correct « It looks like this request may not follow our content policy ». OK.

Pas grave. Nous lui avons demandé alors un soldat allemand LGBT. Même réponse. Un Emmanuelle Macron en illuminati satanique ? Non, ce n’est pas convenable. Bon, on en va pas insister. L’AI n’est pas infaillible non plus. Nous lui avons demandé de nous dessiner « un mouton à la Saint Exupéry », mais nous n’avons pas eu la boîte tant attendue. Même déconvenue avec « Kylian Mbappe qui porte une couronne » : Kyky ressemblait de très loin à notre champion. Sans doute des hésitations dues au droit à l’image.