Test ou torture ? YouTube force le visionnage de onze pubs avant une vidéo !

YouTube est le leader des services de streaming de vidéos gratuites sur le Web. Voilà, c’est un fait et c’est incontestable, même si Facebook fait tous les efforts du monde pour rattraper son retard. Mais ce qui est de plus en plus contesté sur YouTube, c’est bien la présence abusive des publicités dans les programmes regardés. La solution au problème proposée par le service de streaming ? « Abonnez-vous à la formule payante et les publicités disparaîtront ! ». La compagnie propriété de Google serait même prête à de lourds abus pour vous faire basculer vers un abonnement, comme on a pu le voir ces derniers mois.

YouTube : la preuve par 11 !

Sans avertir outre mesure, YouTube se sert parfois de ses utilisateurs comme des rats de laboratoire pour voir jusqu’où ils peuvent supporter la présence de publicité. En début d’année, il n’était ainsi pas rare de voir 3 publicités de 15 secondes en début de vidéo avec aucune possibilité de les zapper. Dernièrement, certains spectateurs se sont plaints d’enchaînements de 8, voire 11 coupures pubs à la suite !

they want us to buy youtube premium so bad and it’s not gonna work https://t.co/95uCA8oljh — kira 👾 (@kirawontmiss) September 16, 2022

Même si ces annonces ne sont pas très longues, il faut reconnaître que s’en enchaîner onze de suite peut avoir comme conséquences d’avoir envie de jeter votre écran par la fenêtre. Après plusieurs plaintes reçues, YouTube a tout simplement annoncé que tout ça faisait partie d’une expérimentation mondiale concernant les vidéos longues diffusées sur les téléviseurs. La société s’en est justifiée au site 9to5Google avec ce communiqué :

Chez YouTube, nous nous efforçons d’aider les marques à entrer en contact avec des publics du monde entier, et nous testons en permanence de nouvelles façons de diffuser des annonces qui améliorent l’expérience des spectateurs. Nous avons mené une petite expérience à l’échelle mondiale qui a diffusé plusieurs publicités dans un module publicitaire lorsque les spectateurs regardaient des vidéos plus longues sur des téléviseurs connectés. L’objectif est de créer une meilleure expérience pour les téléspectateurs en réduisant les pauses publicitaires. Nous avons terminé cette petite expérience.

Heureusement, il existe une parade !

C’est sûr qu’il faut avoir fait polytechnique pour découvrir que plus vous mettez de publicités, plus ça énerve l’utilisateur. Pas sûr que ce soit la bonne méthode pour faire monter les abonnements payants au service. D’autant qu’il existe encore des utilisateurs de YouTube qui n’utilisent pas de bloqueur de publicité de manière délibérée juste pour continuer à soutenir les créateurs. Ils risquent bien de choisir la solution B : aider directement les YouTubeurs via différents moyens de financement participatif et couper le sifflet des réclames. Vous aimeriez bien faire pareil ? Essayez NewPipe, un clone de YouTube sur Android, sans pubs, où vous pourrez importer vos abonnements, votre profil et vos préférences !