Téléphones pour personnes âgées : que valent les appareils Doro ?

Fondée en 1974, Doro est une entreprise suédoise qui a toujours eu pour but d’améliorer la vie des seniors en facilitant leur accès aux nouvelles technologies. La firme propose des téléphones fixes, des portables et même des smartphones adaptés aux personnes âgées…

La société Doro conçoit et fabrique une large gamme de produits adaptés, notamment des téléphones mobiles, des smartphones, des téléphones fixes, des télécommandes simplifiées, des montres connectées et des applications spécifiquement conçus pour les personnes âgées. Les produits Doro misent sur l’ergonomie et le design avec des appareils qui sont conçus pour être faciles à utiliser.

Des produits pensés pour les séniors

Les smartphones Doro possèdent une interface utilisateur intuitive et épurée. Les icônes et les menus sont conçus pour être clairs et faciles à comprendre, ce qui facilite la navigation pour les personnes ayant peu d’expérience avec les smartphones ou qui ont des problèmes de vue. Ces appareils sont aussi équipés de grandes touches physiques pour faciliter la composition des numéros et la rédaction de messages. Même les smartphones vendus sur le site sont conçus pour être faciles çà utiliser avec des menus clairs et de gros boutons. Il s’agit d’appareils Android avec un « launcher » spécial, mais aussi conçus pour être robustes et durables, afin de résister à une utilisation quotidienne et aux chutes éventuelles.

Un bouton d’urgence et des tas de fonctionnalités

la plupart des modèles Doro sont équipés d’un bouton d’assistance d’urgence situé à l’arrière du téléphone. En cas de problème, les utilisateurs peuvent déclencher une alerte qui préviendra des contacts prédéfinis, ou même déclencher un appel d’urgence vers le 18 ou le 112. Ces appareils sont aussi compatibles avec les appareils auditifs et certains font de la lumière lors d’un appel pour être bien visibles. Doro propose également des applications dédiées, comme un agenda de rappels, un gestionnaire de contacts simplifié et des applications de bien-être, pour faciliter la gestion quotidienne des seniors.

À partir de 70 €…

Régulièrement, Doro ajoute de nouveaux modèles à son catalogue. En ce moment on peut trouver le Doro 8100 PLUS qui comprend différents modules photo, un écran tactile et une touche d’assistance en cas de problème pour 229 €. Pour les personnes qui ne souhaitent pas de smartphone trop complexe, la marque propose aussi des téléphones portables avec des touches physiques, normaux ou à clapet, à partir de 70 €.