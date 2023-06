Téléphones pliants : nouveaux modèles chez Xiaomi et OnePlus !

Au milieu des constructeurs de smartphones pliables, Xiaomi a réussi à se forger une belle réputation. Après les versions 1 et 2, réservées au marché chinois, voici le troisième modèle du MIX Fold ! Un leak récent révèle les impressionnantes caractéristiques techniques du prochain smartphone pliant de Xiaomi.

Équipé d’une Snapdragon 8 Gen 2, l’appareil vient avec un port de charge filaire en 67W ainsi que d’un bloc photo plutôt solide via quatre capteurs, dont deux téléobjectifs. Ces premières fuites tendent à indiquer que le Xiaomi MIX Fold 3 sera un appareil puissant. Pour l’heure, cependant, rien n’indique qu’il sera déployé en dehors de Chine.

Du côté de OnePlus, le premier smartphone pliant de la marque se dévoile petit à petit. Pour l’heure, seuls des designs conceptuels ont fuité. Pas d’informations techniques donc, mais suffisamment d’éléments pour visualiser le futur OnePlus V Fold. Un smartphone pliable qui s’annonce esthétique, avec un module photo massif et des finitions épurées. D’après les leaks, le modèle viendrait avec une Snapdragon 8+ Gen 2 et une batterie à 4 800 mAh.

OK #FutureSquad… Here comes your closest and most comprehensive look at #OnePlus's first foldable device, which I assume will be unveiled as #OnePlusFold (likely) or #OnePlusVFold! You're welcome…😏

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/GIBPk2PDLC pic.twitter.com/cYN3bLkqIK

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 20, 2023