Téléphones pliables : le Top 5 des meilleurs appareils

Encore chers, les téléphones avec écran pliable (ou pliant ?) sont de plus en plus populaires. Presque toutes les marques proposent un modèle à leur catalogue. Même si tous ne sont pas disponibles dans l’Hexagone, nous avons fait une petite sélection…

Quatre années après l’apparition du tout premier modèle pliable de la gamme Galaxy Z de Samsung, les smartphones pliables sont en passe de conquérir le marché. En dépit de leurs tarifs exorbitants, les acheteurs ont succombé à la perspective d’une productivité mobile optimisée. Ce qui pouvait initialement paraître comme un accessoire futuriste s’est métamorphosé en une nouvelle catégorie d’appareils, rivalisant avec certains des meilleurs téléphones Android disponibles, ciblant les utilisateurs les plus exigeants et les passionnés de technologies novatrices. Dans cette année 2023, on assiste enfin à l’émergence d’une authentique compétition sur ce segment avec de plus en plus de marques qui proposent un modèle « pliable » ou « pliant ». Si on attend encore les modèles de chez OnePlus, Honor et Xiaomi sur le territoire, voici quelques appareils qui ont attiré notre attention…

Motorola Razr 40

Le Motorola Razr 40 n’est pas le plus connu des smartphones pliables, mais il est intéressant de noter que 20 ans après s’est fait une réputation dans les téléphones à clapet, Motorola revienne sur le marché avec un écran pliable. Son design n’est pas très différent de ce que Samsung a perfectionné au fil de plusieurs générations de Galaxy Z Flip, mais il comporte quelques améliorations clés.

Tout d’abord, tout le châssis est affiné, ce qui permet au téléphone de se replier à plat tout en restant fin et léger dans votre poche. Ses bords arrondis sont également très agréables au toucher. Les performances sont également excellentes, avec le MediaTek Dimensity 8020 équilibrant la vitesse et l’efficacité pour une autonomie de batterie toute la journée. D’ailleurs, c’est le seul téléphone de ce type à propose une charge ultra rapide à 68 Watts ! L’écran au dos est un peu trop petit pour être utile, mais à ‘l’intérieur la dalle de 6,9 pouces est très impressionnante. Enfin, côté photo, les résultats sont probants. Notez qu’il s’agit d’un des appareils les moins chers de cette catégorie avec un prix de lancement à peine au-dessus des 1000 €.

Prix de lancement : 1099 €

Prix actuel : 662 €

Samsung Galaxy Z Fold5

En ce qui concerne les téléphones pliables de taille tablette, le nouveau Galaxy Z Fold 5 de Samsung se pose comme une référence. L’écran extérieur de 6,2 pouces avec une résolution de 2316×904 reste parfaitement utilisable lorsque l’appareil est fermé et quand on ouvre le Z Fold 5, vous découvrez le magnifique écran principal OLED de 7,6 pouces avec une résolution de 2176 x 1812. On a vraiment l’impression d’avoir une petite tablette en main et comme il s’agit de la 5e itération, Samsung a corrigé ses erreurs de jeunesse au fur et à mesure. Samsung a par exemple éliminé l’espace entre les deux moitiés du téléphone lorsqu’il est replié.

L’optimisation logicielle est impeccable : les développeurs ont joué le jeu pour proposer des applis optimisées à cette disposition d’écran. Le Galaxy Z Fold5 en a aussi sous le capot avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui reste à ce jour la puce la plus puissante. Les caméras n’ont pas non plus changé, sauf pour un nouveau revêtement de lentille censé réduire les reflets. On est toujours devant un appareil très doué pour cet exercice avec les mêmes capacités photo qu’un Galaxy S avec le luxe du téléobjectif. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, vous pouvez vous attendre à une journée d’autonomie. Seul ombre au tableau, la charge rapide limitée à 25 Watts. Bon, il a tellement de qualité qu’on lui pardonnera…

Prix de lancement : 1899 €

Prix actuel : 1265 €

Samsung Galaxy Z Flip5

Comme le Samsung Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5 à clapet est une version 2023 qui s’appuie sur la génération précédente. La nouveauté de cette mouture c‘est son écran externe de 3,4 pouces qui fait presque 4 fois la taille du précédent. La résolution de 720p à 60 Hz fonctionne à merveille quant à l’écran interne, il n’a pas changé par rapport à l’édition précédente, même si l’appareil se referme bien à plat cette année.

Les caméras du téléphone n’ont pas changé par rapport au Z Flip 4 : c’est propre, mais le format réduit oblige le constructeur à faire quelque sacrifice. Vous n’aurez pas de téléobjectif et la qualité générale des clichés est moins resplendissante que sur un Fold. Côté performance, c’est très bon puisque Samsung opte toujours pour la meilleure puce de chez Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 2 adossée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X. Il utilise également la même taille de batterie que le Flip4, et il souffre de la même charge lente à 25 Watts que le Z Fold 5.

Prix de lancement : 1199 €

Prix actuel : 809 €

Google Pixel Fold

Terminons par le seul appareil qui n’est pas encore disponible en France. Nous ne pouvions pas passer à côté du premier smartphone pliant de Google… La firme américaine a choisi un autre « form factor » pour son bébé avec un écran plus « rectangle » que « carré », il est plus aisé d’avoir une bonne expérience avec la plupart des applis. De même l’écran externe, plus large, est plus pratique à utiliser que celui du coréen (même si on s’habitue à tout).

Par contre, Google souffre de son manque d’expérience sur cet écran pliant : il est moins « Wow ! » que celui des Z Fold5. Néanmoins, l’excellente expérience logicielle « Pixel » est un facteur à prendre en compte même si les développeurs tiers sont à la peine lorsqu’il s’agit de proposer une version adaptée en plein écran. Patience, n’oublions pas qu’il s’agit du premier appareil de ce type chez Google… Le Pixel Fold compense cette lacune côté photo avec tout le savoir-faire de l’américain dans ce domaine. La seconde version devrait logiquement casser la baraque…

Prix de lancement : 1899 €

Prix actuel : 1799 €

Oppo Find N2 Flip



Dans le monde des smartphones pliables, l’Oppo Find N2 Flip se démarque comme une version évoluée de sa précédente génération, prenant exemple sur le Samsung Galaxy Z Flip 5 à clapet. Oppo a fait des progrès significatifs pour offrir une expérience améliorée aux utilisateurs exigeants. En ce qui concerne les performances, l’Oppo Find N2 Flip est propulsé par un SoC MediaTek Dimensity 9000+ avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage. Contrairement au modèle de Samsung qui ne propose qu’une charge rapide à 25 Watts, le Find N2 Flip recharge sa batterie à 44 Watts.

L’Oppo Find N2 Flip propose un écran externe avec une résolution de 720 x 382 pixels permettant l’affichage de notifications et de widgets, mais on ne pourra pas en faire grand chose de plus. À l’intérieur, l’écran de 6,8 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz bénéficie d’une nouvelle charnière qui réduit les dommages en cas de chute. En ce qui concerne le chapitre photo, c’est du tout bon avec le suédois Hasselblad aux manettes.

Prix de lancement : 1099 €

Prix actuel : 850 €