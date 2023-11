Téléphone volé ou perdu : ce qu’il faut faire d’urgence !

Votre smartphone a disparu : vol ou perte, quelle que soit la situation, il est important d’adopter les bons réflexes. Ne paniquez pas, il est possible de gérer les tâches cruciales à distance. Suivez le guide, Android MT vous montre comment bien réagir dans ce scénario.

Comment localiser son appareil ?

Vous ne trouvez plus votre appareil ? Bon, avant toute chose, il faut savoir qu’Apple, Google et la plupart des fabricants vous proposent des solutions pour localiser l’appareil. Idem pour certains antivirus comme Avast Mobile ou Bitdefender Mobile, qui vous permettent de traquer à distance un mobile configuré.

Retenons surtout qu’Android et iOS disposent, de base, d’un système de localisation enrichi.

Si vous êtes propriétaire d’un Android :

Rendez vous sur le site de localisation de votre appareil ;

Connectez vous au compte Google utilisé sur votre smartphone perdu ;

Vérifiez la dernière localisation de votre appareil.

S’il est toujours allumé, vous accéderez à certaines options : sonnerie à distance, affichage d’un message sur l’écran, verrouillage à distance, déconnexion du compte Google ou encore remise à zéro à distance. S’il est éteint, cependant, la plupart de ces options ne seront pas disponibles.

Si vous êtes sur iOS :

Rendez vous sur le site de localisation de votre appareil ;

Connectez vous au compte Apple utilisé sur votre iPhone ;

Vérifiez la dernière localisation de votre appareil.

Ici, les mêmes options que sur Android sont disponibles. Sonnerie, message, verrouillage, déconnexion et suppression des données, le tout à distance, sont donc possibles, mais uniquement si l’appareil est allumé !

Comment supprimer ses données à distance ?

Bon, votre appareil est perdu et, après l’avoir localisé, vous avez une idée de sa localisation. Sans assurance de le récupérer, que faire de vos données ? Et oui, un smartphone regorge d’informations et d’éléments personnels : banque, contact, messages, médias… Pas d’inquiétude, des solutions existent.

Tout d’abord, sur Android comme iOS, les outils de localisation d’appareil vous permettent aussi de supprimer à distance vos données, mais aussi de déconnecter votre compte Google ou Apple. Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner l’option correspondante depuis la plateforme.

Ensuite, la synchronisation Cloud est activée sur la plupart de ces comptes. Ainsi, vous pouvez retrouver l’accès à vos données en ligne ou simplement en configurant un nouvel appareil avec le compte concerné.

Enfin, pensez dès l’acquisition d’un smartphone a bien configurer la synchronisation de votre compte Google ou Apple ! Sans elle, l’accès à distance ainsi que la sauvegarde des données sur le Cloud sont impossibles !

Les démarches à mener

C’est certain maintenant, votre appareil est perdu. La localisation vous montre qu’il est peut être volé, mais vos données sont en sécurité. Que faire maintenant ? Plusieurs démarches vous attendent :

Tout d’abord, afin d’éviter toute utilisation non désirée de votre ligne, contactez votre opérateur pour faire suspendre votre ligne. Il s’agit d’une mesure temporaire et réversible.

Ensuite, déposer plainte en commissariat ou gendarmerie. Pour cela, munissez vous du numéro IMEI à 15 chiffres (identification de votre mobile), disponible dans le coffret de l’appareil ou sur votre espace client sur le site de l’opérateur.

Puis, modifiez vos mots de passe : applications bancaires, messageries, réseaux sociaux… Pensez bien à demander la déconnexion sur tous les autres appareils, une option fréquemment proposée par les services en ligne après un changement de mot de passe.

Enfin, prévenez vos proches de la perte d’appareil, afin de minimiser les risques de phishing et autres arnaques.

C’est tout bon, vous savez comment réagir à la perte de votre appareil. Un dernier conseil pour la route, anticipez ! La perte ou le vol d’un smartphone arrivent de manière inattendue, pensez donc à vous préparer à cette éventualité en sécurisant le mobile (code PIN, code de déverrouillage, biométrie…) ainsi que vos données (synchronisation, verrouillage des applications…).