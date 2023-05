Téléphone Google Pixel 7a : est-il vraiment le meilleur ?

Chez les appareils Google Pixel, la version « a » est très attendue, car elle propose énormément de fonctionnalités sympas pour un prix plus bas que les grands frères sortis plus tôt. Mais ce nouveau Pixel 7a qui a été annoncé lors de la Google I/O 2023 est il vraiment mieux que le 6a de 2022 ?

Le Google Pixel 7a est le tout nouveau smartphone de l’entreprise américaine. Annoncé lors de la Google I/O 2023, il coûtera la somme de 509 €. Pas mal si on prend en compte le tarif du Pixel 7 (sorti à 649 €) ou du Pixel 7 Pro (899 €). Mais le consommateur malin qui connaît bien la gamme est en droit de se demander s’il ne vaut pas mieux opter pour un Pixel 6a qu’on trouve neuf à 409 € sur le magasin en ligne de Google ou même à 322 € chez Rakuten.

Dans cet article, nous allons essayer de vous aider à obtenir des réponses à certaines de vos questions. Commençons par l’écran…

Peu de différences…

Le Pixel 7a est doté d’un écran plat OLED Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,1 pouces (15,5 cm) protégé par un verre Gorilla Glass 3. Peu de changement par rapport à son prédécesseur. La seule modification concerne le taux de rafraîchissement qui passe de 60 Hz à 90 Hz sur le Pixel 7a. Notons aussi que la dalle du Pixel 7a est aussi plus lumineuse. Côté performances, Le Pixel 7a embarque le nouveau SoC Google Tensor G2. Le même que ceux des 7 et 7 Pro tandis que le Pixel 6a a une génération de retard. Dans les faits, cela ne change pas grand-chose, même si la RAM passe de 6 Go à 8 Go. Dans les tâches régulières et quotidiennes, vous remarquerez plus la différence de taux de rafraîchissement que la différence de puissance.

En ce qui concerne l’autonomie, le Pixel 7a est équipé d’une batterie de 4385 mAh contre un accu de 4410 mAh pour le Pixel 6a. Dans les faits, la différence est infime et c’est la même chose pour la charge rapide : 21 Watts pour le 7a et 18 Watts pour le Pixel 6a. On est loin des meilleurs du marché puisqu’il faudra plus de 110 minutes pour remplir la batterie alors qu’il suffit maintenant de 20 minutes pour les plus rapides. La charge sans fil est de la partie pour le 7a alors qu’elle était absente pour le modèle précédent, mais c’est tellement lent (7,5 Watts !) qu’elle ne vous servira que la nuit. Notez que ni le 6a ni le 7a ne sont vendus avec leur bloc de charge…

Et pour la photo ?

Le Pixel 7a dispose d’un objectif principal de 64 mégapixels (f/1.9, équivalent 26 mm) et d’un autre module ultra grand-angle de 13 MP (f/2.2, 120°) tandis que le Pixel 6a embarque un duo 12,2 MP / 12 MP. Le matériel n’est évidemment pas le même, mais qu’en est-il de la qualité des clichés ? Dans la journée, le rendu est très similaire. Cela vaut aussi bien pour la caméra principale que pour celle qui l’accompagne : bonne balance des couleurs, bon piqué, bonne utilisation du HDR, mais le Pixel 7a a tendance à éclairer un peu plus les zones sombres. Les différences sont toutefois subtiles. En basse lumière, en revanche, les différences sont plus perceptibles. Les deux téléphones font un excellent travail, mais avec des profils de couleur différents. Le Pixel 6a a tendance à fournir des images plus froides tandis que le Pixel 7a penche vers le chaud. Bref, à moins d’être très à cheval sur la photo, les deux boxent dans la même catégorie.

Un léger surpoids…

On note enfin de légères mises à jour comme le Bluetooth qui passe du 5.2 au 5.3 et la présence d’une reconnaissance faciale sur le 7a, mais rien de révolutionnaire… Notons aussi la légère prise de poids pour le 7a alors que ce dernier n’est pas plus volumineux (193 grammes contre 178 g)… Alors cela veut-il le coup de passer au 7a ? Si vous avez un Google Pixel 6a, la réponse est non d’autant que ce dernier est assuré de profiter d’Android 14 et de mises à jour de sécurité pendant 5 ans. Si vous hésitez entre les deux alors que votre budget est serré, le Pixel 6a est tout indiqué !