Téléphone encrassé : comment nettoyer les haut-parleurs et le micro sans risque

Votre smartphone attire les saletés comme un aimant et à la longue, vous vous retrouvez avec des haut-parleurs et un micro bouchés. C‘est sale, c’est moche et cela nuit au bon fonctionnement de votre appareil. Voyons nos astuces pour nettoyer un smartphone…

À force de l’emmener partout, de le fourrer dans des poches pelucheuses ou dans un sac avec d’autres objets, votre smartphone récolte énormément de saletés. Ces dernières viennent s’accumuler dans les micros et les haut-parleurs. Ces organes sensibles ne doivent pas être malmenés et pour les laver il faudra prendre des précautions. Une fois terminé, vous aurez un bien meilleur son, et vos interlocuteurs aussi !

Les choses à ne pas faire

Commencez par bannir les objets pointus : combien de micros ont été perforés par une aiguille ou un cure-dent ? Si vous avez une bombe d’air comprimé, faites très attention, car du liquide peut être projeté et votre appareil risque de ne pas aimer. Retirez la coque de votre appareil et passez un pinceau souple sur les surfaces qui doivent être dépoussiérées.

Pinceau et brosse à dents

Si les saletés sont incrustées, il va falloir y mettre un peu plus de force avec une brosse à dents. N’y allez pas comme une brute non plus : allez-y progressivement et évitez de souffler sur les organes de votre appareil. Votre souffle est chargé en humidité : non seulement votre smartphone n’aime pas ça, mais cela risque en plus de faire coller davantage les saletés.

De la Patafix pour retirer les résidus…

Pour terminer, il existe aussi une solution bien connue des Jean-Kevin qui passe leur RTT à laver leur voiture : la Patafix. Malaxez une petite boule et faites rentrer la pâte dans la grille du micro ou du haut-parleur. Les petites peluches, bouloches et autres poussières, se feront illico déloger. Évitez d’appuyer trop fort où vous serez bon pour démonter l’appareil !

Dernier conseil : si vous devez nettoyez l’écran, ne vaporisez pas directement de produit dessus. Faites-le indirectement sur un essuie-tout sans en mettre 3 litres non plus…