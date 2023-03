Téléphone Android : cinq astuces inconnues et indispensables !

Android est un OS de téléphone portable, proposé par Google ; actuellement, le système arrive dans sa version 14, encore en bêta. Cependant, on aime tous les astuces pour se faciliter le quotidien. Voici 5 astuces pour un usage encore plus simple de votre smartphone : Google Maps, multiécran, Smart Lock, partage de connexion et OTG.

Comment utiliser Google Maps hors ligne ?

Il est facile de télécharger une carte ou un itinéraire Google Maps pour les consulter sans connexion Internet. Pour ce faire, la procédure est simple :

Sélectionnez le lieu , l’itinéraire ou l’adresse de destination

, l’itinéraire ou l’adresse de destination Depuis les options du menu à trois points, en haut à droite, cliquez sur Télécharger un plan hors connexion

Déplacez le plan sur la zone souhaitée

Le plan s’enregistre dans Plans hors connexion > Plans téléchargés

Et voilà ! Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre guide dédié à cette fonctionnalité !

Comment superposer deux applications sur Android ?

L’option Écran partagé permet d’afficher deux applications simultanément sur votre écran Android. Pour l’utiliser, rien de plus simple :

Balayez l’écran vers le haut en partant du bas de l’appareil (ou appuyer sur l’icône carrée représentant le multitâche si vous n’utilisez pas la navigation par gestes)

en partant du bas de l’appareil (ou appuyer sur l’icône carrée représentant le multitâche si vous n’utilisez pas la navigation par gestes) Une fois la liste horizontale d’applications affichée, appuyez de manière prolongée sur une icône d’application

Sélectionnez Afficher en haut

Un écran divisé apparaît, il vous permet de sélectionner l’icône de l’application à afficher en bas

La fonctionnalité peut légèrement changer, en fonction de la couche constructeur de votre smartphone Android. Pour en savoir plus, retrouvez notre Tuto Express en vidéo !

Qu’est-ce que le Smart Lock sur Android ?

Smart Lock, c’est un outil qui permet de déverrouiller plus rapidement votre smartphone. Pas de mot de passe, PIN ou schéma, si votre appareil se trouve dans des conditions de sécurité. Plusieurs options sont possibles pour cette fonctionnalité :

Garder le portable déverrouillé tant qu’on le tient dans la main

Garder le portable déverrouillé tant qu’il se trouve dans une zone de sécurité (maison, bureau…)

Garder le portable déverrouillé tant qu’il est connecté à un appareil Bluetooth de confiance

La sécurité de cette fonctionnalité repose sur le fait que votre appareil se verrouille automatiquement dès qu’il quitte le cadre de sécurité conféré par l’une des options. Découvrez toutes les possibilités de cet outil sur ce guide fait maison dédié au Smart Lock Android !

Comment transformer son téléphone portable en point d’accès mobile ?

La connexion de votre smartphone Android est possible en point d’accès, vous le savez sans doute. Mais saviez-vous qu’il s’agit d’une fonctionnalité pouvant fonctionner en Wifi, Bluetooth ou même USB ? Voici les possibilités de partage de connexion disponibles :

En WiFi ; il s’agit de la version point d’accès Android la plus populaire et la plus connue

; il s’agit de la version point d’accès Android la plus populaire et la plus connue Via câble USB ; moins connue, cette fonctionnalité permet de diffuser une connexion stable à un appareil

; moins connue, cette fonctionnalité permet de diffuser une connexion stable à un appareil En Bluetooth : les appareils doivent être proches, le débit sera plus faible qu’en Wifi, mais cette fonctionnalité peut se révéler utile

: les appareils doivent être proches, le débit sera plus faible qu’en Wifi, mais cette fonctionnalité peut se révéler utile Via RJ45 ; s’il s’agit d’un montage plus complexe, notamment, car il nécessite un adaptateur, sachez que cette option est aussi possible !

Apprenez-en plus sur notre article traitant des options de partage de connexion via Android

C’est quoi la connexion OTG ?

La fonctionnalité OTG, On The Go, est une norme Android permettant de connecter à votre smartphone un périphérique via USB tout en activant un port USB sur smartphone proposant à la fois la sortie de données, mais aussi l’entrée. Plutôt intéressant, cela peut permettre de connecter divers périphériques : clavier, souris, imprimante, manette, appareil photo, mais aussi câble Ethernet ! Pour en apprendre plus, nous vous encourageons à lire notre article sur la fonction OTG via Android !