Telegram se frotte à Zoom et WhatsApp avec des appels visio à 50 participants

Comme vous le savez peut-être, la récente polémique autour des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp a poussé des millions d’utilisateurs à jeter un coup d’oeil chez la concurrence, Signal et Telegram en tête. Il faut dire que la messagerie chiffrée créée par Pavel Durov a des arguments : des communications sécurisées, une interface intuitive et efficace, un grand nombre de fonctionnalités, et un respect bien plus prononcé des données personnelles de ses utilisateurs.

Telegram avait néanmoins un défaut : l’absence d’appels vidéo de groupe, une fonctionnalité essentielle à l’heure où le télétravail est devenu la norme. Ce ne sera bientôt plus le cas, puisque l’application va proposer très prochainement des visioconférences avec 50 participants au maximum. « En parlant d’appels vidéo, nous ajouterons une option vidéo à nos conversations vocales en mai, faisant de Telegram une plateforme puissante pour les appels vidéo de groupe », a annoncé Pavel Durov sur sa chaîne Telegram officielle.

« Partage d’écran, cryptage, annulation du bruit, prise en charge des ordinateurs de bureau et des tablettes – tout ce que vous pouvez attendre d’un outil de visioconférence moderne, mais avec l’interface utilisateur, la vitesse et le chiffrement du niveau de Telegram. Restez connectés », précise le milliardaire. Avec l’intégration des appels vidéo de groupe, Telegram rattrape sérieusement son retard face à ces principaux concurrents, Zoom, WhatsApp et Microsoft Teams en tête.

À lire également : Telegram – 5 astuces pour maîtriser l’application

Une raison de plus de passer sur Telegram

Mieux, l’appli se permet même de faire un pied de nez à WhatsApp, qui pour rappel, propose des visioconférences limitées à seulement 8 personnes, contre 50 chez Telegram, et plus de 100 chez Zoom. Pour l’instant, Telegram n’a pas précisé si ces appels vidéo de groupe bénéficieront du système de chiffrement de bout en bout de l’application. Si tel est le cas, Telegram se placera comme une alternative de choix à WhatsApp, qui en plus d’être sécurisé et respectueux de vos données, offre maintenant des visioconférences à plus de 50 participants.

Encore un ajout qui risque bien de motiver d’autres utilisateurs à quitter WhatsApp pour Telegram. Pour rappel, les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp rentreront en vigueur dès le 15 mai 2021. Vous avez donc quelques jours devant vous pour supprimer l’application et choisir un remplaçant. En effet, si vous n’acceptez pas cette nouvelle politique, vous devrez vous contenter d’une version tronquée de WhatsApp, dénuée de plusieurs fonctionnalités essentielles. Ne cédez pas au chantage et allez voir chez la concurrence, on vous le conseille !

Source : TechCrunch