Telegram : 5 astuces pour maîtriser l’application

Avec la polémique actuelle autour de WhatsApp et de ses nouvelles conditions d’utilisation, vous cherchez peut-être une alternative à l’application de Facebook, peut-être plus sécurisée et plus respectueuse de vos données personnelles. Telegram pourrait bien faire l’affaire. Cette application, lancée en 2013, a été développée par Pavel Durov. Ce génie de l’informatique a crée Telegram afin d’échapper à la censure du gouvernement russe et de pouvoir communiquer en toute liberté et en toute sécurité.

En 2021, l’application comptabilise désormais pas moins de 500 millions d’utilisateurs dans le monde, et se place d’ailleurs comme la seconde application la plus utilisée en Russie. Telegram fait la part belle à la confidentialité et à la sécurité de vos échanges. Et si vous venez d’arriver sur la plateforme, il est possible que vous soyez un peu perdu. De fait, vous retrouverez dans ce dossier quelques astuces pour profiter au maximum des possibilités offertes par Telegram.

1/Masquer ses données personnelles aux yeux des autres utilisateurs

Si vous souhaitez utiliser Telegram dans l’anonymat le plus total, il est possible de masquer l’ensemble de vos informations auprès des autres utilisateurs de l’application. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres, puis dans Confidentialité et sécurité, et cliquez sur Numéro de téléphone. Ici, vous pourrez donc choisir de rendre votre numéro de téléphone visible pour tout le monde, pour vos contacts seulement ou pour personne.

Vous pouvez d’ailleurs également choisir d’afficher ou non auprès des autres utilisateurs votre présence en ligne, vos photos de profil, vos messages transférés, vos appels et vos groupes et canaux. Dans ce même menu, vous pourrez déterminer si vous souhaitez que votre compte soit supprimé au bout d’une période prédéfinie d’inactivité.

2/Démarrer une conversation secrète et chiffrée

Si vous souhaitez échanger en toute discrétion et en toute sécurité avec votre amant(e), avec Emmanuel Macron ou avec n’importe qui d’autre, sachez que Telegram vous permet de lancer des conversations secrètes chiffrées de bout en bout. Ces échanges ne sont pas sauvegardés sur les serveurs et le cloud de Telegram et sont donc inaccessibles, même aux équipes de l’application.

Pour lancer une conversation secrète, il faudra se rendre :

sur iOS : tapez sur la photo de profil de votre contact, puis sur les trois points à droite de son nom. Cliquez ensuite sur Démarrer un échange secret

sur Android : tapez sur le menu hamburger (avec les trois barres) situé en haut à gauche et cliquez sur Nouvel échange secret puis le nom du contact désiré

3/Lire des messages en étant incognito

Encore une fois, Telegram vous offre la possibilité d’utiliser l’application comme un fantôme. Ainsi, si vous voulez par exemple lire des messages ou voir des photos sans faire savoir à l’émetteur que vous les avez consulté, il suffit d’activer le mode Avion de votre smartphone lorsque vous recevez un message sur Telegram. Ceci fait, lancez l’application et lisez votre message tranquillement. L’envoyeur ne saura pas si vous avez ouvert le message ou non. Fermez ensuite l’application et désactivez le mode Avion. Il faudra procéder à cette petite manipulation à chaque fois que vous désirez lire un message de manière incognito.

4/Donner une durée de vie à ses messages

Si vous voulez vous la jouer Mission Impossible, sachez qu’il est possible de fixer une minuterie d’autodestruction pour vos conversations secrètes, à l’instar de ce que propose Snapchat. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône de chronomètre dans le champ de saisie du message. À partir de là, vous pourrez choisir la durée de vie que vous souhaitez appliquer à vos messages entre 1 et 15 secondes, 30 secondes, une minute, une heure, un jour ou une semaine. Notez qu’il est possible de généraliser cette fonction à tous les messages que vous allez envoyer à votre contact. Il suffit de cliquer le profil de votre contact, d’appuyer sur le bouton Info et sélectionner Définir le minuteur d’autodestruction.

5/Se faire aider par les bots de Telegram

Si vous êtes perdu, sachez que Telegram met à votre disposition des bots : des IA qui répondent automatiquement à vos questions. Pour ce faire, il suffit de taper @ suivi du nom du bot (comme vous pouvez le voir ci-dessus). Rajoutez ensuite un espace et précisez le sujet de votre demande. Voici la liste des différents bots existants sur Telegram :

@gif : pour rechercher des GIF

: pour rechercher des GIF @vid : pour rechercher des vidéos via YouTube

: pour rechercher des vidéos via YouTube @imdb : pour rechercher des infos sur des films

: pour rechercher des infos sur des films @bing : pour la recherche d’images

: pour la recherche d’images @stickers : pour savoir comment créer des stickers

: pour savoir comment créer des stickers @wiki : pour rechercher des informations via Wikipédia

: pour rechercher des informations via Wikipédia @bold ou @italic : pour rechercher le formatage du texte

Bien entendu, Telegram offre bien plus de fonctionnalités que nous aborderons dans un prochain article. Restez connecté ! Et si la vie privée est importante pour vous, allez faire un tour sur notre page de sélection des meilleurs VPN…