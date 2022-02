Technosaures 100 % Applemaniac, la campagne Ulule

Vous le savez, chez Android-MT nous ne sommes pas vraiment fans des mobiles Apple. Il faut quand même nuancer un peu, car la marque à la pomme est une icône majeure des débuts de l’informatique grand public avec des ordinateurs mythiques comme l’Apple II, le Macintosh, mais aussi plus récemment avec les iMac ou les G4. Le magazine Technosaures, spécialisé dans la paléontologie informatique, lance une campagne Ulule pour un numéro spécial : 100 % Applemaniac.

Ce numéro présente 24 machines Apple qui ont marqué l’Histoire de la Pomme : de l’Apple I à l’iMac tournesol. Pour chaque machine, la rédaction évoque sa création, son design, les conflits internes, les échecs, les hésitations. Ce numéro évoque aussi de nombreuses anecdotes souvent méconnues.

140 pages d’Histoire de la Pomme

La rédaction y abordera le départ de Steve Jobs, les machines oubliées, les projets inaboutis et encore pleins d’autres choses. En plus de ce numéro double de 100 pages, le 100 % Applemaniac vient avec un numéro bonus de 40 pages. Ce dernier reviendra sur plusieurs éléments complémentaires : les claviers, la souris, AppleTalk, les différents designs, etc. Ce financement via Ulule, avec plusieurs niveaux selon votre degré d’implication (et de récompenses), doit servir à soutenir la réalisation du numéro Applemaniac + le numéro bonus.

Ça c’est de la presse coco !

Si vous connaissez un peu la presse écrite spécialisée, vous savez que la réalisation d’un magazine de cette ampleur prend du temps, nécessite de multiples séances photo et du matériel. Ce soutien permettra aussi d’entretenir la collection Apple de Technosaures. Au-delà de ce projet précis, la campagne Ulule permet d’aider le magazine Technosaures à exister et à proposer 2 numéros par an. Si d’aventure ce magazine spécial vous intéresse, n’hésitez pas à soutenir le projet en suivant ce lien…