Selon différentes études axées sur le secteur hôtelier, le WiFi gratuit et de qualité est classé numéro 1 en termes de services souhaités, faisant d’avoir une solution de connectivité efficace une priorité pour les hôteliers. Heureusement, les avancées technologiques récentes mettent à la disposition du secteur différentes alternatives pour assurer un service à la hauteur des attentes des clients. Parmi ces nouvelles technologies à prendre en compte, il y a sans aucun doute la technologie GPON.

Qu’est-ce que la technologie GPON et pourquoi l’utiliser ?

La nouvelle génération de réseaux de fibre optique passifs garantit une expérience de la plus haute qualité tout en réduisant les coûts et en simplifiant la gestion du réseau. Avec des clients de plus en plus connectés et avec des besoins de communication plus importants, la qualité offerte par la technologie GPON sur fibre optique est la solution idéale pour le marché hôtelier.

À lire également : 5 astuces de sécurité pour se connecter en WiFi public

Existe-t-il du WiFi avec la technologie GPON pour les hôtels ?

Bien sûr, il existe déjà des entreprises spécialisées dans les solutions WiFi pour les hôtels qui ajoutent la technologie GPON à leurs services. Parmi elles Entertainment Solutions, qui a déjà conclu en 2019 un accord d’entreprise avec la société Spanred pour l’intégration de solutions WiFi dans son portefeuille de produits.

Ainsi, ZAFIRO WiFi est né. Une solution de connectivité efficace et sécurisée qui permet également de transférer la technologie GPON dans l’environnement hôtelier, répondant aux demandes actuelles, résolvant les limitations de l’infrastructure et apportant une véritable valeur ajoutée.

L’infrastructure GPON actuelle de ZAFIRO dispose d’avant-gardes technologiques telles que les réseaux sans fil point à multipoint et, bien sûr, les réseaux filaires traditionnels. De plus, un autre avantage que la technologie GPON apporte à un réseau WiFi est la possibilité d’utiliser les deux bandes existantes sur le marché et d’être compatible avec des appareils qui n’ont pas encore de connectivité 5 GHz.