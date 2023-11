Taxe téléphone : la redevance copie privée bientôt supprimée ?

Elle est discrète cette redevance. Si discrète, que peu de gens la connaissent. Pourtant, elle pèse dans le milieu de l’industrie musicale : 300 millions d’euros sont encaissés chaque année par les acteurs du secteur grâce à elle. Il s’agit d’un système de taxation, appliqué sur le prix de chaque smartphone de plus de 64 Go, visant à compenser la perte théorique des artistes en cas de copie d’un CD en format numérique (mp3…). Appliquée à tous les appareils, jusqu’en 2022, cette redevance ne concerne toutefois plus les appareils reconditionnés, depuis une décision du Conseil d’État, de même que pour les mobiles achetés à des fins professionnelles.

Des études d’impact subjectives

Malgré ces limites, la redevance copie privée continue à poser question. D’abord, parce que son suivi se fait, à l’heure actuelle, au travers d’études commandées par les professionnels de l’industrie musicale. Ensuite, parce que son montant est fixé par la Commission Copie Privée, accusée souvent d’avantager cette même industrie. Enfin, parce que la RCP de 93% des appareils vendus à des professionnels n’est jamais remboursée.

🎶 2021 : L’abonnement au streaming, première source de création de valeur sur le marché français de la musique enregistrée 📈#ConfSNEP pic.twitter.com/8f9iIOXusb — Le SNEP (@snep) March 15, 2022

Alors, le député Modem Philippe Latombe a décidé de s’attaquer au problème au travers d’un texte de loi. Le représentant s’appuie ainsi sur des rapports de l’IGF (Inspection Générale des Finances) ainsi que de l’IGAC (Inspection Générale des Affaires Culturelles), pointant du doigt l’opacité du système. Mais le député part aussi d’un constat, somme toute logique : 70% des ventes musicales se font aujourd’hui en format dématérialisé. Pas sûr donc qu’une taxe censée compenser les copies MP3 d’un CD soit en effet toujours cohérente.

Un texte pour changer les choses

Alors, que propose le projet de loi ? Tout d’abord, le transfert de responsabilité concernant les études d’impact, en les confiant directement à un acteur plus neutre, l’ARCOM. Ensuite, un changement des calculs de barèmes, en transférant la décision aux parlementaires, afin d’exclure la très subjective Commission Copie Privée du processus. Puis, la simplification des procédures de remboursement pour les professionnels, théoriquement non assujettis à la RCP. Bon, tout ce combat pour 14 € nous direz vous.

300 millions d'euros par an collectés par l'industrie musicale, pour vous donner le droit de copier des CD sous forme de MP3 (comme il y a 20 ans). Le député @platombe a déposé une proposition de loi pour faire le ménage dans l'obscur système de la redevance copie privée. https://t.co/07eucluHTI — Raphael Grably (@GrablyR) November 21, 2023

Oui, mais ce n’est pas la somme qui est au cœur des enjeux ici : au travers de ces 14 €, c’est avant tout un système ancien, jamais refondu, et inadapté aux pratiques contemporaines. Vous gravez encore vos MP3 ou vos DivX sur des CD-R de 700 Mo ? Rappelons que ce système de redevance rapporte 300 millions d’euros par an à l’industrie musicale. Une somme versée à 75% aux acteurs du secteur (artistes, mais aussi éditeurs et producteurs).