Le Raspberry Pi 5 débarque à la fin du mois d’octobre ! Une bonne nouvelle pour les makers de tous horizons. L’attente a été longue, mais les fans de la framboise peuvent se réjouir puisque la bête est bien plus puissante et arrive avec quelques nouveautés…

Un peu plus de 4 ans après la sortie de la version 4, c’est la cinquième itération du nano-ordinateur le plus populaire du monde qui débarque sur nos étals. Pour faire court, ce Raspberry Pi 5 est 2 fois plus véloce grâce à une nouvelle puce, mais nous verrons que ce n’est pas la seule nouveauté. Cette nouvelle version embarque 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X pour un prix annoncé de 60 et 80 dollars. Attention cependant aux abus en ce qui concerne les prix réellement pratiqués, car les spéculateurs sont très présents sur ce marché de niche. La faible production et la forte demande de ce type d’appareil font que les tarifs peuvent parfois s’envoler comme on l’a vu pendant le confinement. La bonne nouvelle c’est que la génération précédente, qui propose toujours des spécifications très honnêtes, va sans doute à nouveau devenir abordable.

Ouvrons le capot…

Mais alors pour ce prix, à quoi avons-nous droit pour ce millésime 2023 ? Un processeur ARM Cortex-A76 64 bits cadencé à 2,4 GHz, un GPU VideoCore VII (OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2), une double sortie HDMI 4K à 60 fps (avec un décodeur HEVC), du WiFi 5, du Bluetooth 5.0 et BLE, deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0, un connecteur GPIO 40 broches pour les interactions avec l’extérieur et toujours les connecteurs plats pour caméras et afficheurs. La prise Ethernet Gigabit, qui prend en charge le Power over Ethernet (avec un module supplémentaire), n’est plus à la même place : ce qui signifie que les boîtiers de la génération précédente ne sont plus compatibles. Sans PoE, la carte est alimentée par un port USB-C 5V/5A.

les nouveautés de cette version 5

C’est bien gentil tout ça, mais ce n’est pas nouveau. Alors, quoi de neuf dans le Raspberry Pi 5 ? Commençons par la puce « Southbridge » RP1 qui a été conçue par la fondation. Cette dernière gère toutes les entrées et les sorties de la machine. Pour faire simple, tous les échanges sont beaucoup plus rapides. Les ports USB 3.0 autorisent maintenant un débit de 5 Gbps en simultané, le port microSD accepte le mode SDR104 à grande vitesse et la « framboise 5 » intègre maintenant une interface PCIe 2.0. Il faudra cependant un HAT spécial pour y ajouter des périphériques M.2. L’appareil embarque aussi une horloge RTC (enfin !), un bouton « reset » et deux connecteurs UART et BAT dont on ne sait pas encore grand-chose.

La sortie fin octobre de la machine coïncidera avec le lancement de « Bookworm » la nouvelle version de Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian) qui devrait exploiter toutes ces nouveautés. De notre côté, nous espérons que les tentatives de portage d’Android (et surtout l’optimisation) ne seront pas freinées par la nouvelle architecture.

Mais que peux-t-on faire avec un Raspberri Pi 5 ?

Si vous lisez cet article, mais vous ne savez pas trop quoi faire avec cette machine qui tient (presque) dans un paquet de cigarettes ? La réponse est : « tout ce dont vous avez envie ». Elle est utilisée dans l’industrie, mais on peut en faire un media center, un hub domotique, un système de vidéo surveillance, une carte de contrôle pour un robot, un routeur, un NAS, un serveur Web, une console de jeu rétro, etc. Bien sûr avec cette nouvelle puissance, on peut imaginer être encore plus à l’aise si d’aventure on souhaite l’utiliser comme un PC. La version 4 permettait déjà de se fabriquer un ordinateur sous Linux à peu de frais…

Vous voulez en savoir plus sur la machine ? Nous vous conseillons Framboise314, l’excellent site de notre ami François Mocq, grand spécialiste ès framboise.