Tarifs Netflix : la France championne du monde ?

Netflix est présent dans 190 pays et reste la plate-forme de streaming n°1 avec ses 238 millions d’abonnés. Devant Amazon Prime Video (200 millions) et Disney+ (146 millions), la firme a vu ses chiffres repartir à la hausse depuis qu’elle fait la chasse aux partages de comptes. En France, les prix ont augmenté l’année dernière, mais là encore Netflix reste le n°1 avec 10 millions de clients, devant Canal+ (9 millions) et Amazon Prime (3,5 millions).

Le Juste Prix

Dernièrement le site Android Authority a dressé un tableau des tarifs en dollars en fonction des régions du monde et on constate une grande disparité. La palme du Netflix le moins cher revient au Pakistan avec des offres comprises entre 1,47 $ et 3,59 $. Il faut dire que la monnaie locale s’est récemment pris une gamelle et que Netflix adapte ses tarifs en fonction du pouvoir d’achat. C’est la technique « McDonald’s ».

Selon ce tableau, la France est le pays où le Netflix est le plus cher au monde ! Au moins pour son offre Basic (Essentiel en français) proposée à 9,82 $. L’offre Standard et l’offre Premium étaient affichées respectivement à 14,74 $ et 19,66 $. À titre de comparaison, aux USA, les prix sont de 6,99 $, 15,49 $ et 19,99 $. Notez que la formule avec publicité ne figure pas dans ce classement.

Pourquoi sommes-nous plus chers qu’en Espagne ou en Allemagne alors que nous sommes tous dans la zone Euro ? Mystère.

Et avec un VPN ? Pas facile !

Est-il possible de gruger le système avec un VPN et de prendre votre abonnement au Pakistan ? Dans les faits ce n’est pas impossible avec un service comme CyberGhost qui propose des serveurs dans 90 pays, mais il faudra fournir un numéro de téléphone local et payer avec un compte en banque « cohérent ». Bref, ce n’est pas facile. Par contre une fois que vous avez payé pour « le Netflix le plus cher du monde », n’ayez aucun remords à utiliser votre VPN pour accéder aux catalogues des autres pays !