Synchronisez vos onglets sur plusieurs appareils avec le nouveau Firefox View

Firefox View est une nouvelle fonctionnalité du navigateur disponible sur les versions 106 et au-delà. Il était déjà très pratique de synchroniser le Firefox de son mobile avec le Firefox de son ordinateur pour récupérer ses identifiants et mots de passe de l’un à l’autre, mais le navigateur va encore plus loin avec la synchronisation des onglets. Vous avez donc la possibilité de commencer une tâche ou de lire un article sur un appareil et de continuer sur un autre.

« Reprenez sur votre ordinateur la lecture d’un article commencée sur votre téléphone ou retrouvez cette page que vous avez fermée il y a quelques minutes, mais que vous voulez revoir. »

Pour cela, il suffit d’installer la version mobile et la version ordinateur de Firefox, puis de créer un compte Firefox, si vous n’en avez pas encore un. Il faudra ensuite cliquez sur la nouvelle icône située en haut à gauche du navigateur et de faire Synchroniser les onglets ouverts. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi faire Me montrer comment faire et suivre les instructions.

Il suffit de synchroniser les deux versions. Pour ce faire, cliquez sur l’adresse électronique de votre compte Firefox (version ordinateur) depuis un bouton avec les trois barres horizontales en haut à droite et sélectionnez Connecter un autre appareil et utilisez le QR code qui va s’afficher. Quand la synchronisation sera terminée, vos onglets et les pages fermées récemment s’afficheront sous Récupération d’onglets et Récemment fermés.

Pour récupérer les onglets de votre ordinateur sur mobile, appuyez en bas à droite sur l’icône des onglets puis sur la troisième icône à côté du masque. Vous retrouverez vos onglets ouverts sur ordinateur à cet emplacement. Notez que les onglets du mode navigation privé ne sont pas concernés par cette fonctionnalité. Firefox View vous donnera peut-être envie de dégager de votre vie ce cancer qu’est Chrome…