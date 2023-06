Surveillance : la France veut espionner librement au nom de la « sécurité nationale » !

Depuis plusieurs années, l’Union Européenne a vu la situation de la presse et des médias se dégrader, au travers de logiciels espions ou encore de lois étatiques renforçant l’autorité d’un gouvernement sur les journalistes d’un pays?. De nombreux gouvernements ont en effet fait main basse sur l’indépendance de l’information. C’est donc pour protéger le pluralisme des médias que la Commission européenne a lancé il y a un an les travaux législatifs du Media Freedom Act.

Ce texte est jugé comme secondaire par un certain nombre d’acteurs du monde médiatique. Cependant, en plus d’avoir le mérite d’exister, il a aussi eu l’avantage de favoriser l’émergence d’une commission d’enquête sur l’usage du logiciel Pegasus en Europe. Une commission dont le rapport d’enquête vient d’être rendu public, recommandant un plus strict encadrement des outils de surveillance dans l’Union.

Avec tout cela, on peut se dire que tous les voyants sont au vert pour faire de l’UE un territoire sanctuaire pour le journalisme ? Oui, mais non. C’était sans compter sur certains pays membres qui, au forceps, ont imposé une nouvelle direction au Media Freedom Act.

Ainsi, certains pays, dont la France, ont poussé la réécriture de ce texte pour introduire l’article 4. Cet article permettra, au nom de la fameuse Sécurité Nationale, le placement sur écoute de journalistes afin d’identifier leurs sources. Ainsi, un État pourra faire usage de logiciels de surveillance, habile camouflage du logiciel espion, afin de surveiller toute personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans de prison.

