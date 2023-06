Surveillance : Google sait que vous êtes enceinte… avant vous !

Sur les réseaux sociaux, on en entend régulièrement parler. Google saurait que les femmes sont enceintes avant qu’elles-mêmes ne soient au courant. On se rappelle d’ailleurs cette histoire terrifiante d’un papa qui s’était plaint que sa fille adolescente reçoive des publicités ciblées autour de la maternité (couches, lotions, etc.) Au final la jeune fille était bien enceinte et la chaîne de magasins Target – qui a mis au point un « pregnancy prediction score » – savait donc qu’elle entendait un heureux événement avant même que son papa ne soit au courant.

Mais cette histoire qui date de 2012 n’est pas un cas isolé. C’est même encore pire 11 ans plus tard puisque si cette jeune fille avait bien cherché des produits ou des mots clés en rapport avec la grossesse, les algorithmes sont maintenant soupçonnés d’aller encore plus loin…

Probabilité ou algorithme ?

Plusieurs témoignages de femmes sont similaires. Elles reçoivent subitement des publicités sur Internet en rapport avec la maternité : poussettes, nourriture pour bébé, vêtements, accessoires, etc. Quelques jours ou semaines plus tard, elles découvrent leur grossesse.

Il y a trois explications possibles à cela.

La première réside dans la probabilité. Ces publicités sont adressées à toutes les femmes entre 25 et 35 ans. L’âge est très facile à obtenir. L’annonceur croise les doigts en espérant que madame désire un enfant. Bref, c’est au petit bonheur la chance et celles qui deviennent enceintes entre le moment où elles reçoivent des publicités et le moment ou le test est positif sont forcément surprises. Mais c’est logique au final.

La seconde explication est plus alambiquée. Les scientifiques des données s’accordent à dire que les femmes enceintes deviennent très sensibles aux odeurs. Elles n’aiment pas les articles « parfumés ». Par conséquent, si une femme cesse soudainement d’acheter du savon parfumé ou des lotions parfumées, il est très probable qu’elle soit enceinte. Ce comportement est difficile à remarquer du point de vue de la femme, mais il est facile à détecter pour un magasin qui sait tout ce que vous achetez.

Google n’est pas votre ami…

Il y a peut-être même des modèles moins évidents ou une combinaison de modèles (nourriture différente, achat particulier, etc.) qui ferait qu’un algorithme peut savoir si une femme est enceinte ou pas. Enfin il reste la recherche Internet fortuite. Madame cherche des choses sur Google qui concluent à un symptôme de grossesse : nausée, crampe, constipation, pieds froids.

Elle ne s’en rend pas compte immédiatement, mais de son côté Google recoupe ces données avec l’âge de la personne et bingo !