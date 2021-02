Surfshark : les nombreuses fonctionnalités du super VPN à 2,05 €/mois

En plus de son prix particulièrement attractif, le VPN Surfshark offre de nombreuses fonctionnalités innovantes. Faisons le point ensemble.

Outre son prix attractif de seulement 2,05 € par mois, le VPN Surfshark justifie son investissement notamment grâce à ses nombreuses fonctionnalités exclusives et innovantes. En effet, le VPN offre certains avantages par rapport à ses concurrents directs, comme NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost ou encore PrivateInternet Access.

En premier lieu, Surfshark vous permet de protéger un nombre illimité d’appareils. Il est actuellement le seul VPN sur le marché à le proposer, NordVPN se limitant par exemple à 6 appareils au maximum. En outre, Surfshark dispose d’un bloqueur de publicité intégré, une fonctionnalité absente d’ExpressVPN notamment.

Autre exclusivité Surfshark : le Whitelister. Cette fonctionnalité vous permet tout simplement d’autoriser des applications et des sites web spécifiques à contourner le VPN. En d’autres termes, cela vous permet de ne faire passer qu’une partie de votre trafic Internet via le VPN tandis que le reste utilise votre trafic comme d’habitude. Extrêmement pratique, notamment lorsque vous rencontrez des conflits entre le VPN et le site de votre banque, votre boite mail ou votre site de streaming par exemple.

Cure53 certifie la sécurité offerte par Surfshark

Bien entendu, Surfshark autorise également l’utilisation de torrent, une fonctionnalité dont disposent tous ses concurrents. En revanche, les développeurs de Surfshark peuvent se targuer que leur service a été certifié par un audit indépendant réalisé par Cure53, une société allemande spécialisée dans la cybersécurité. « Pour résumer, Cure53 est extrêmement satisfait de constater une position de sécurité aussi renforcée sur les extensions Surfshark VPN, compte tenu, notamment, de la vulnérabilité habituelle des produits similaires aux problèmes de sécurité », assure Dr Mario Heiderich, fondateur et PDG de Cure53.

Bien entendu, il ne s’agit ici que des fonctionnalités exclusives à Surfshark. En effet, le VPN dispose d’un arsenal plutôt complet :

Politique stricte de non journalisation : les équipes de Surfshark ne stockent aucun journal d’activité vous concernant

Kill Switch : Profitez d’un filet de sécurité en cas de coupure inopinée du VPN bien utile pour protéger vos données en toute circonstance

DNS privé et protection contre les fuites

Mode camouflage : ce système dissimule le fait que vous utilisez un VPN

Mode NoBorders : utilisez Surfshark dans n’importe quelle région du monde, que vous soyez en Chine, aux USA ou en Corée du Nord (à vos risques et périls dans ce dernier cas)

Un cryptage de qualité militaire AES-256-GCM

Des protocoles sécurisés IKEv2/IPsec

Vous l’aurez compris, Surfshark a des arguments à vendre et marque sa différence avec ses concurrents grâce à un prix attractif, mais surtout grâce à des fonctionnalités exclusives. Pour seulement 2,05 €/mois, difficile de trouver un meilleur VPN. Seul CyberGhost est moins cher avec son tarif unique de 2 €/mois…