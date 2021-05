Surfshark : le VPN récompensé à 2 € par mois

Avoir un VPN, c’est bien. Avoir un VPN performant, pas cher et reconnu par les professionnels de la cybersécurité, c’est mieux ! Dans cette situation, il faudra opter pour Surfshark. Lancé en 2018, le VPN est parvenu à se faire une place de choix parmi les meilleures propositions du marché. Il faut dire que Surfshark a de nombreuses cordes à son arc :

Une protection pour un nombre d’illimités d’appareils

Un bloqueur de publicité intégré

La fonction « liste blanche », qui permet d’autoriser des sites ou des applications à contourner le VPN

Le Kill Switch, un filet de sécurité qui coupe votre connexion Internet lorsque le VPN se désactive sans crier gare

Un mode Camouflage, pour ceux qui souhaitent utiliser leur VPN en toute discrétion

Un chiffrement de qualité militaire AES-256-GCM

Des DNS privés et protection contre les fuites

La sécurité, la priorité de Surfshark

Et en 2020, le VPN a été particulièrement actif avec l’ajout de l’authentification à double facteurs, le passage à un réseau 100% serveurs RAM uniquement et l’introduction de WireGuard, un nouveau protocole de communication qui remplacera à terme OpenVPN. Les équipes de Surfshark ne se sont pas arrêtées là, au contraire. Dans un souci d’offrir à ses clients une infrastructure de serveurs robuste et sécurisée, Surfshark a décidé de faire passer en revue ses installations par Cure53, société allemande spécialisée dans la cybersécurité.

Or et comme nous l’avons appris ce lundi 31 mai 2021, cet audit a été couronné avec succès, et aucune faille majeure n’a été détectée durant le processus. Les quelques vulnérabilités découvertes ont été corrigées immédiatement par les équipes du VPN. « Avoir un réseau sécurisé de milliers de serveurs est une grande responsabilité, nous avions donc besoin de l’avis d’un expert indépendant pour savoir comment nous nous en sortons. Nous avons fait en sorte d’agir rapidement à toutes les recommandations, de sorte qu’aujourd’hui, nous pouvons être encore plus sûrs de fournir la sécurité que nos clients attendent », a assuré Vitautas Kaziukonis, directeur général de Surfshark.

Un VPN bardé de fonctionnalités diverses et variées, une sécurité et des infrastructures en béton testées par des experts indépendants, quoi rajouter de plus ? Peut-être un prix ridicule de 2,05 € par mois au lieu de 10,67 € habituellement. Soit 49,22 € seulement pour deux ans de protection ! Profitez de cette réduction exceptionnelle de 81% et protégez-vous avec Surfshark !