Suremballage : rejoignez cette opération écocitoyenne et sauvez la planète

Aujourd’hui, même si on essaie tous de faire notre part pour adapter nos habitudes à une démarche écologique, ce n’est pas toujours le cas des industriels qui ne s’en soucient guère. Hélas, au vue des volumes mis sur le marché, ce sont d’abord eux qui auront un véritable poids sur le visage de nos futurs. Alors un peu partout, des actions sont mises en place pour éveiller leurs conscience comme « Plein pot sur les emballages » à Paris.

"Grand recensement citoyen" des données (emballages) lancé par le « commun numérique » Open Food Facts. Article sur notre opération "Plein pot sur les emballages" par @usinenouvelle: https://t.co/6DLq0CnQ2e #emballages #packaging #alimentation — OpenFoodFacts fr (@OpenFoodFactsFr) January 17, 2023

Soyez emballé par la fin du suremballage

Le 12 janvier a en effet eu lieu une opération citoyenne répondant au nom de « Plein pot sur les emballages ». Organisée conjointement par Open Food Facts et l’Agence de la transition écologique, elle a permis de collecter des informations sur les emballages des courses de nombreux citoyens. Chacun était scanné, analysé par rapport à sa composition (plastique, carton,…) et sa recyclabilité et pesé. La finalité ? Rendre ces données accessibles sur le site d’Open Food Fact. Cette initiative vise à motiver les consommateurs à faire de même chez eux, voire même à organiser d’autres événements du même acabit dans leur ville. L’objectif est de récolter des informations sur près de 10 000 produits fin février. Ces dernières seront ensuite à la disposition de tous sur le site et vous permettront de choisir les produits que vous achèterez en fonction du caractère écoresponsable des emballages. Ainsi, à vous de boycotter les marques qui ne font pas d’effort à ce niveau-là avec l’espoir que les industriels pointés du doigt finissent par réagir et faire des efforts de leur côté.

Rien de bien compliqué ne vous est demandé puisque vous n’avez qu’à télécharger l’application Open Food Facts disponible sur les smartphones Android et iOS et suivre les instructions pour scanner vos achats. Et si vous avez une balance pour peser chaque emballage, ce sera encore mieux.