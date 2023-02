Subway Surfers : Le jeu vidéo gratuit le plus populaire au monde

Sorti en 2012, Subway Surfers est un OVNI dans le domaine du jeu vidéo. Ce jeu gratuit qui n’a pas l’aura d’un Pokémon, d’un Mario ni même d’un Call of Duty est pourtant le jeu le plus téléchargé au monde…

La recette est simple : un jeune graffeur se fait prendre à taguer un train et il doit fuir le policier dodu qui lui court après. Il ne peut pas s’arrêter et doit éviter les obstacles qui se dressent devant lui : barrière, train, mur, etc. Il peut sauter et doit ramasser le plus de pièces possible sur sa route. Le jeu n’a pas de tableau ni même de fin, mais la difficulté va crescendo. Si le policier vous attrape ou si vous vous mangez un élément du décor, c’est « game over ».

Une longévité impressionnante

Assez addictif, Subway Surfers est gratuit, mais propose énormément d’achats in-app : fusée pour passer le début du niveau, multiplicateur de pièces, des avatars, des clés pour ne pas avoir à recommencer depuis le début, des boîtes surprises, etc. Il est pourtant facile de s’amuser sans pour autant payer, mais on imagine bien les gosses demander à papa/maman une avance d’argent de poche pour tel ou tel item d’autant que les propositions d’achats sont très nombreuses à l’écran. Le jeu affiche des publicités pas très invasives, mais propose des bonus supplémentaires contre l’affichage de réclames, impossible à passer celles-ci.

La recette fonctionne, car ce jeu vidéo qui a été le plus téléchargé en 2022 selon Apptopia, n’est pourtant pas un lapin de 2 semaines : il a été lancé en 2012 ! Un jeu de 10 ans sur mobile cela n’arrive pas tous les jours d’autan que l’engouement des joueurs ne semble pas baisser.

Subway Surfers a même dernièrement passé la barre des 3 milliards de téléchargements. Certes les gamins de 8 ans qui l’ont téléchargé en 2012 vont bientôt passer le Bac et ne doivent plus jouer dessus, mais la performance est à saluer. Si vous ne le connaissez pas encore et que vous vous le télécharger, il est disponible sur le Play Store.