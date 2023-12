Netflix et les enfants : comment régler le contrôle parental ?

Netflix regorge de contenus, y compris un profil pour les enfants avec de nombreux dessins animés, des jeux, des séries et un algorithme qui va forcément leur proposer tout un tas de contenus adaptés à leur goût. Si vous êtes un adulte, il est déjà bien difficile de s’abstenir de faire du « binge-watching » alors imaginez pour les enfants et les ados. Pour ces cerveaux en pleine construction, il est préférable de mettre des garde-fous d’autant qu’il ont accès à la TV quand vous êtes au travail, mais aussi à leur téléphone ou tablette. Heureusement pour mettre le holà et contrôler un peu plus l’activité du compte Netflix, la plate-forme propose un contrôle parental assez bien fait. Voici comment le configurer…

Comment configurer le contrôle parental sur Netflix ?

1/ Un compte pour son enfant

Pour gérer le contrôle parental, il est préférable d’utiliser votre ordinateur pour accéder à tous les menus.

Rendez-vous sur le site Web de Netflix et, sous votre nom, sélectionnez Compte. Faites défiler la page jusqu’à la section Profil et contrôle parental. Sélectionnez le menu déroulant correspondant au profil que vous souhaitez limiter. Si nécessaire, créez un profil distinct pour votre enfant. Si votre enfant a 13 ans, vous pouvez lui créer un compte « normal », et pas un compte Jeunesse puis ajouter des restrictions.

2/ Filtrer les contenus

Sélectionnez Restriction d’accès pour mettre un âge limite sur les contenus. Vous pouvez aussi entrer un mot clé pour interdire telle ou telle série. On se souvient du problème avec Squid Game, mal « géré » par certains parents qui n’ont pas réalisé le degré de violence de la série. Par exemple, vous pouvez restreindre tout ce qui est supérieur à PG-13.

3/ Un code PIN pour déverrouiller

Faites un tour dans la section Verrouillage des profils et assurez-vous qu’il est activé avec un code d’accès. Ce n’est pas toujours nécessaire, mais cela empêche les autres de créer de nouveaux profils ou de modifier les profils que vous gérez. Obtenez le code PIN et conservez-le en lieu sûr, mais pas dans le gestionnaire de mots de passe de votre ordinateur si vos enfants sont en âge de l’utiliser.

4/ Consultez l’historique !

Si vous faites confiance à vos enfants et que vous les laissez gérer leur temps de visionnage, il est quand même utile de consulter les programmes qu’ils regardent et la fréquence de visionnage. Dans Historique, vous pouvez vérifier les films, séries et dessins animés qu’ils ont vu ainsi que l’heure et la date. Savoir que vous surveillez est moins frustrant et plus responsabilisant pour eux que de se voir bloquer tel ou tel contenu…