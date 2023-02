Streaming illégal : 53 sites français censurés ! La liste des bannis

Grâce à la loi Hadopi (article L336-2) les pouvoirs publics peuvent exclure de l’Internet français des sites qu’ils jugent illégaux, sans enquête et avec la collaboration des FAI. En ce début d’année, c’est donc 53 sites accusés de fournir des contenus illégaux qui ont été mis sur la touche. Lorsque vous tentez de vous connecter à ces sites bannis, vous n’arriverez nulle part avec une IP française. C’est le site L’Informé qui a révélé cette information donc n’hésitez pas à vous y abonner : les 15 premiers jours sont offerts et vous pouvez résilier à tout moment.

HADOPI et la mentalité de la censure

Depuis des années, HADOPI – qui a fusionné avec le CSA pour devenir ARCOM – essaye d’endiguer le problème du partage de contenu. Ici, il s’agit de sites de streaming qui permettent de visionner films et séries de manière gratuite…Et illégalement. Certes, le piratage « c’est mal », mais on pourrait mettre ces moyens pour endiguer la prolifération des islamistes et des pédophiles en ligne par exemple. Vous le savez, chez Android-MT on n’aime pas trop HADOPI et cette mentalité de censure. Bloquer un site, même pas top avec des blaireaux à leur tête qui s’enrichissent, n’est pas vraiment ce qu’on attend du pays des droits de l’Homme. SFR, Free, Bouygues et Orange sont des complices malgré eux de ce ménage.

Un coup d’épée dans l’eau

Car au final cette purge ne fait que déplacer le problème. Ces sites changeront d’URL et communiqueront leur nouvelle adresse à leur communauté en passant par les réseaux sociaux comme le font régulièrement YggTorrent ou Zone-Téléchargement.

De plus ceux qui veulent contourner la censure n’auront qu’à s’équiper d’un VPN, il y en a des dizaines sur le marché à des prix aussi bas que 2 € par mois ! Si vous utilisez déjà un de ces outils pour protéger votre anonymat, vous ne vous rendrez même pas compte du changement et de toute façon, d’autres sites prendront la relève si besoin. Un coup d’épée dans l’eau pour satisfaire les syndicats du cinéma et de la musique.

Les sites censurés

1080pfr.xyz

1seriestreaming.net

33french-streaming.com

33seriesstreaming.cc

33seriestreaming.info

3seriestreaming.com

Cocostream.xyz

Cpasfini.net

Dbseries.net

Dpstreams.org

Enstream.rip

Fifostream.rip

Filmoflix.biz

Filmstreaming3.com

Filmstreaming3.tv

Filmvf-streaming.net

Frenchstream.info

French-stream.watch

Hdssfilm.com

Hdstream.cool

Juststream.org

Lesseriestreaming.live

Megastream.bz

Monflix.org

Monstream.org

Ouicbien.com

Papaflix.cam

Papstream.club

Seriecenter.co

Seriesite.org

Series-streamings.net

Seriestream.fun

Servicepourvous.rip

Streamdeouf.biz

Streamees.rip

Streamify.cool

Streamingvf-hds.net

Topfilm.rip

Voirfilms.icu

Voirfilms.site

Voir-films-series.com

Voirseries.la

Voir-stream.me

Wastreaming.com

Wikiserie.me

Wikiseries.info

Wow-films.com

Wow-films.live

Wow-films.me

Wow-films.net

Wow-films.site

Wow-films.xyz

Zaniob.com