Streaming gratuit : Top des plateformes pour regarder films et séries

Vous ne souhaitez pas vous abonner à l’un des leaders du streaming, mais vous ne voulez pas vous tourner vers les sites pirates ? Pas de soucis ! Il existe des plateformes légales et gratuites pour regarder des centaines de films et séries.

Le VPN, votre meilleur ami pour le streaming gratuit

Parce que les ayants droits ont un rapport très strict avec la diffusion de séries et de films, certaines plateformes comme Freevee ne sont pas accessibles en France. Comment faire pour profiter en toute liberté de ces sites ? Votre meilleur allié dans ce cas de figure est le VPN. Protégez vos données, votre vie privée et streamez comme jamais en choisissant le meilleur VPN.

Nos 5 meilleures plateformes de streaming gratuit

Voici donc une liste (subjective) des 5 meilleures plateformes de streaming. Elles proposent un accès gratuit à leurs contenus en contrepartie de publicités présentes en amont de votre film ou série, parfois pendant aussi. Plateformes françaises, mais aussi étrangères, dont certaines nécessiteront donc l’usage d’un VPN.

► Pluto TV

Cette plateforme du groupe Paramount Global diffuse avant tout plus de 250 chaînes de télévision. Elle propose tout de même plusieurs milliers de films et séries gratuitement, en contrepartie de quelques publicités.

: Du classique comme Mac Gyver ou Walker Texas Ranger, des shows comme South Park mais aussi des programmes bien français avec Louis La Brocante : on ne va pas se mentir, Pluto TV ne se démarque pas par ses programmes hauts en couleur. Mais c’est suffisant pour une soirée canapé ! À découvrir ici : Pluto TV

► Amazon Freevee

Sur cette plateforme, à ne pas confondre avec Prime, un grand nombre de films, documentaires et séries attendent gratuitement. Anciennement IMDb TV, ce site proposé par Amazon est gratuit, sur inscription avec des publicités.

: Honnêtement, le contenu de la plateforme nous a bluffés. On y retrouve d’anciens programmes comme La petite maison dans la prairie, mais aussi des films récents : Deadpool 1 & 2, Matrix Revolution… À découvrir ici : Amazon Freevee

► Tubi

Il s’agit sans doute de la plateforme la plus impressionnante. Rachetée récemment par la Fox, elle propose des programmes allant du film, même récent, à la série en passant par la rediffusion de concerts.

: On retrouve ici des films populaires comme Inception ou Wild Wild West, mais aussi des séries comme Naruto. Les chaînes américaines peuvent être consultées en live et une partie du catalogue propose des rediffusions de concerts. Tout ça gratuitement, pour quelques publicités pendant le programme. À découvrir ici : Tubi

► Peacock

La plateforme de Comcast propose un très large choix de contenus. Si elle diffère des autres, c’est avant tout pour ses contenus originaux produits par ses équipes. Attention, Peacock propose une offre gratuite ainsi qu’une version Premium ; certains contenus ne sont ainsi pas accessibles gratuitement. Pour vous inscrire sans sortir la carte bleue, allez dans Pick a Plan puis Sign Up for Free en bas. Vous n’avez pas de ZIP code ? Entrez votre code postal français, ça fonctionne, on a testé pour vous…

: On retrouve un grand nombre de séries comme Dr House, Below Deck ou encore Downton Abbey, mais aussi des films. Attention, les films français présents sur la plateforme sont uniquement présents dans leur version doublée en anglais. À découvrir ici : Peacock

► France TV Replay

Cocorico, notre première plateforme est celle du service public. On y retrouve bien sûr la diffusion en direct des chaînes du groupe ainsi que le replay de ses programmes phares, mais aussi des dizaines de films et séries.